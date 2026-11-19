डिजिटल डेस्क, चेन्नई। कोलाथुर से 'तमिलगा वेत्री कझगम' (TVK) के विधायक VS बाबू का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। वीएस बाबू ने हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में DMK अध्यक्ष MK स्टालिन को हराया था।

वीएस बाबू बीते 72 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और आज दोपहर उनका निधन हो गया। वीएस बाबू पहली बार DMK के टिकट पर विधायक बने थे। TVK विधायक VS बाबू का निधन MGM हेल्थकेयर के एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, बाबू को 9 सितंबर को सांस संबंधी एक पुरानी बीमारी के कारण चेन्नई के इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वे इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में थे।

बेहतर इलाज के बावजूद उनकी हालत बिगड़ती गई। बाद में उन्हें कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) पड़ा और 19 नवंबर को दोपहर 2:24 बजे उनका निधन हो गया। विधानसभा चुनाव में MK स्टालिन को हराया तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन 2011 से कोलाथुर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वहीं राज्य में 2026 में हुए विधानसभा चुनाव में वीएस बाबू ने एमके स्टालिन को उनके गढ़ में हरा दिया। इस जीत के साथ, दो दशकों के बाद बाबू की विधानसभा में वापसी हुई थी।

वीएस बाबू पहली बार 2006 में DMK के टिकट पर तमिलनाडु विधानसभा के लिए चुने गए थे। वे DMK के चेन्नई उत्तर जिला सचिव भी रहे, लेकिन 2016 में उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। इसके बाद वे AIADMK में शामिल हो गए और फिर 2026 में अपने परिवार के साथ एक्टर विजय की पार्टी TVK से जुड़ गए। TVK ने दी श्रद्धांजलि बाबू को श्रद्धांजलि देते हुए, TVK नेता और लोक निर्माण विभाग के मंत्री आधव अर्जुन ने कहा कि विधायक वीएस बाबू को मुख्यमंत्री विजय का प्यार और भरोसा हासिल था। वे मुश्किल समय में पार्टी और विजय के साथ मजबूती से खड़े रहे।