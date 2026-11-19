डिजिटल डेस्क, चेन्नई। चेन्नई में भारी मात्रा में नशीले पदार्थों के मिलने के बाद DMK अध्यक्ष एम.के.स्टालिन और पार्टी के नेता उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय पर निशाना साधा।

स्टालिन ने मौजूदा शासन की तुलना मशहूर वीडियो गेम GTA के अपराध से भरे काल्पनिक शहर वाइस सिटी से की है।

'तमिलनाडु वाइस सिटी बनता जा रहा है'

पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोशल साइट X पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री विजय के अधीन आने वाले गृह विभाग और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा,'TVK के शासन में तमिलनाडु एक 'वाइस सिटी' बनता जा रहा है। हमारे राज्य में हर महीने नशीले पदार्थों की इतनी बड़ी बरामदगी हो रही है।'

'क्या पुलिस इसका पता लगाने में नाकाम है या जानबूझकर अनदेखा कर रही है? कभी निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा जगह रहा तमिलनाडु, अब मेथ और हेरोइन तस्करों का गढ़ बन गया है।'

पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले ही महीने नागपट्टिनम में नशीले पदार्थों का एक और बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया था। वहां 270 करोड़ रुपये की ड्रग्स की तस्करी के मामले में TVK के एक पदाधिकारी मेथ भूपालन को गिरफ्तार किया गया था।

राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई 1980 के दशक में मियामी पर आधारित GTA के उस काल्पनिक शहर का जिक्र करते हुए, जो ड्रग कार्टेल और सड़क पर होने वाले अपराधों के लिए कुख्यात है, DMK प्रमुख ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।

उन्होंने कहा, 'कानून व्यवस्था का टूटना, TVK सदस्यों द्वारा यौन दुराचार, बड़ी डकैतियां और पुलिस हिरासत में होने वाली भयावह मौतें इन सबके चलते TVK प्रशासन के तहत तमिलनाडु एक वाइस सिटी में बदल रहा है।' DGP के आंकड़ों पर उदयनिधि का पलटवार एक अलग बयान में नेता प्रतिनिधि उदयनिधि स्टालिन ने राज्य के पुलिस प्रमुख (DGP) महेश कुमार अग्रवाल पर प्रशासनिक विफलताओं को छिपाने के लिए चुनिंदा आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने DGP के आकलन को स्व प्रमाण पत्र करार देते हुए कई सवाल किए।

उदयनिधि ने कहा कि पुलिस प्रमुख ने 5 साल के औसत की तुलना मौजूदा साल के शुरुआती 10 महीनों से कर TVK के छह महीने के शासन में हत्याएं कम होने का गुमराह करने वाला दावा किया है, जबकि अकेले दिवाली के दिन राज्य में 17 हत्याएं हुईं।

DGP द्वारा नशीले पदार्थों के मामलों में 74% वृद्धि के दावे पर उदयनिधि ने कहा कि यह असल में दिखाता है कि राज्य के स्कूलों और कॉलेजों के पास ड्रग्स बेरोकटोक मिल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि TVK पदाधिकारी भूपालन के पास से 137 किलो मेथामफेटामाइन मिलने तक राज्य की 65 सदस्यीय स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और पुलिस क्या कर रही थी?



उन्होंने नशेड़ियों के हमले में अरियालुर में एक होम गार्ड और थेनी में एक स्पेशल सब-इंस्पेक्टर (SSI) की मौत को सरकार की विफलता का सबूत बताया।

महिला सुरक्षा और रील्स के दीवाने कार्यकर्ताओं पर भी घेरा उदयनिधि स्टालिन ने महिला सुरक्षा से जुड़े राज्य सरकार के सिंगप्पेन पडई कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कोयंबटूर, तिरुवन्नामलाई और चेन्नई में यौन उत्पीड़न के कई मामलों में सत्ताधारी पार्टी के सदस्य शामिल हैं।