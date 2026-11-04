अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में ट्रंप की हार पर ईरानी दूतावास ने शेयर किया मीम, सोशल मीडिया पर वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जैसी ही शरुआती नतीजों में अमेरिकी हाउस, सीनेट और गर्वनर चुनावों में डेमोक्रेट्स को आगे दिखाया गया, सोशल मीडिया मीम्स के भर गया। इनमें से सबसे ज्यादा देखे जाने वाले में से एक वह था जिसे भारत में ईरानी दूतावास ने शेयर किया।

आमतौर पर राजनियक अकाउंट्स पर मीम्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन भारत में ईरानी दूतावास ने ऐसा ही किया। बुधवार को जब अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के शुरुआती नतीजों में डेमोक्रेट्स को आगे आते देखा गया, तो दूतावास के आधिकारित एक्स अकाउंट से एक छोटा मीम वीडियो पोस्ट किया गया। इसके साथ एक लाइन का कैप्शन था, अमेरिका मध्यावधि चुनाव।

The U.S. midterm elections 😄 https://t.co/KDm874Cb1f — Iran in India (@Iran_in_India) November 4, 2026 वीडियो में सूट पहने कुछ लोग राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति को उठाते हैं और उसे 'खतरनाक कचरा' लिखे एक कूड़ेदान में डाल देते हैं। इस पोस्ट को 1.2 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। डेमोक्रेट्स ने बहुमत का आंकड़ा किया पार समाचार एजेंसी एपी के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय समयानुसार शाम 4.13 बजे तक, डेमोक्रेट्स ने हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स में 228 सीटें जीत ली थीं, जबकि रिपब्लिकन के पास 139 सीटें थीं। इस तरह डेमोक्रेट्स ने बहुमत के लिए जरूरी 218 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया था। सीनेट में, डेंमोक्रेट्स के पास 54 सीटें थीं, जबकि रिपबल्किन के पास 44 सीटें थीं। गवर्नर के चुनावों में भी डेमोक्रेट्स 28-20 से आगे चल रहे थे।