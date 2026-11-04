अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में ट्रंप की हार पर ईरानी दूतावास ने शेयर किया मीम, सोशल मीडिया पर वायरल
अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के शुरुआती नतीजों में डेमोक्रेट्स की बढ़त के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। ...और पढ़ें
HighLights
अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स को मिली बढ़त।
भारत में ईरानी दूतावास ने ट्रंप पर मीम साझा किया।
यह मीम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जैसी ही शरुआती नतीजों में अमेरिकी हाउस, सीनेट और गर्वनर चुनावों में डेमोक्रेट्स को आगे दिखाया गया, सोशल मीडिया मीम्स के भर गया। इनमें से सबसे ज्यादा देखे जाने वाले में से एक वह था जिसे भारत में ईरानी दूतावास ने शेयर किया।
आमतौर पर राजनियक अकाउंट्स पर मीम्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन भारत में ईरानी दूतावास ने ऐसा ही किया। बुधवार को जब अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के शुरुआती नतीजों में डेमोक्रेट्स को आगे आते देखा गया, तो दूतावास के आधिकारित एक्स अकाउंट से एक छोटा मीम वीडियो पोस्ट किया गया। इसके साथ एक लाइन का कैप्शन था, अमेरिका मध्यावधि चुनाव।
The U.S. midterm elections 😄 https://t.co/KDm874Cb1f— Iran in India (@Iran_in_India) November 4, 2026
वीडियो में सूट पहने कुछ लोग राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति को उठाते हैं और उसे 'खतरनाक कचरा' लिखे एक कूड़ेदान में डाल देते हैं। इस पोस्ट को 1.2 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है।
डेमोक्रेट्स ने बहुमत का आंकड़ा किया पार
समाचार एजेंसी एपी के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय समयानुसार शाम 4.13 बजे तक, डेमोक्रेट्स ने हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स में 228 सीटें जीत ली थीं, जबकि रिपब्लिकन के पास 139 सीटें थीं। इस तरह डेमोक्रेट्स ने बहुमत के लिए जरूरी 218 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया था। सीनेट में, डेंमोक्रेट्स के पास 54 सीटें थीं, जबकि रिपबल्किन के पास 44 सीटें थीं। गवर्नर के चुनावों में भी डेमोक्रेट्स 28-20 से आगे चल रहे थे।
सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़
दूतावास की यह पोस्ट ऐसे समय में आई जब सोशल मीडिया पहले से ही तरह-तरह के मजाकों और मीम्स से भरा हुआ था। जैसे-जैसे चुनावी नक्शा नीले रंग में बदलता गया, 'एक्स' और इंस्टाग्राम पर यूजर्स ने इस पल को अपने-अपने अंदाज में पेश किया।
Since Trump & his MAGA clowns are in shambles after losing the 2026 midterm elections including Texas, the whole world feels like a happy place! Here's a low effort meme to celebrate the moment 😂🥂 https://t.co/Si6ycktj68— Makarand Desai (@makmd) November 4, 2026
कुछ लोगों ने समुद्र की विशाल लहरों का सहारा लिया, जिसे नीली सुनामी बताया गया, जो पूरे अमेरिका में छा गई है। कुछ ने मजाकिया अंदाज अपनाया, जिसमें डेमोक्रेट्स को एक भारी लकड़ी के हथौड़े के रूप में दिखाया गया, जो 'MAGA' लिखे एक लक्ष्य पर जोर से गिरता है। कुछ लोगों ने विशेष रूप से टेक्सस का जिक्र किया, जहां नतीजों में डेमोक्रेट्स आगे चल रहे थे।
WE DID IT!!! WE TURNED AMERICA BLUE!!! 💙 #Midterms26 #USElections #Elections2026 It's a BLUE TSUNAMI!!! https://t.co/z6bTvFwdQR— poofey one 🌊🕊️☮️🌈 (@poofeyone) November 4, 2026
ये सभी मजाक केवल अमेरिकियों की तरफ से नहीं थे। कई पोस्ट ऐसे लोगों ने भी किए जो अमेरिका से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी नतीजों पर उतनी ही बारीकी से नजर रखी, जितनी कि किसी अमेरिकी मतदाता ने।
यह भी पढ़ें- अमेरिका मिडटर्म चुनाव रिजल्ट: ट्रंप को कैसे लगा करारा झटका? फेरबदल की 10 बड़ी बातें
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।