अमेरिका मिडटर्म चुनाव रिजल्ट: ट्रंप को कैसे लगा करारा झटका? फेरबदल की 10 बड़ी बातें

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका के 2026 मिडटर्म चुनावों ने देश के राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा फेरबदल कर दिया है। डोनल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर वापसी के ठीक दो साल बाद मतदाताओं ने रिपब्लिकन पार्टी को तगड़ा झटका दिया है।

डेमोक्रेटिक पार्टी ने जबरदस्त वापसी करते हुए अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया है। पारंपरिक रिपब्लिकन गढ़ों में सेंध, गर्वनरों की रेस में बड़े उलटफेर और ट्रंप समर्थित उम्मीदवारों की हार ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल के बीच सीधे टकराव की जमीन तैयार कर दी है। लेकिन अमेरिका में हुए इन मिडटर्म चुनाव में क्या महत्वपूर्ण था आइये 10 प्वाइंट्स में जानते हैं।

1. कांग्रेस के दोनों सदनों पर डेमोक्रेट्स का कब्जा डेमोक्रेट्स ने सीनेट और हाउस दोनों में बहुमत हासिल कर 2024 के रिपब्लिकन वर्चस्व को पलट दिया है। सीनेट की 100 सीटों में डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन के कब्जे वाली 7 सीटें छीनकर अपनी संख्या 54 (संबद्ध निर्दलीयों सहित) पहुंचा दी है, जबकि रिपब्लिकन 44 पर सिमट गए हैं। (2 सीट पर परिणाम अभी प्रतीक्षित है।)

वहीं हाउस के 435 सीट में से डेमोक्रेट्स ने 218 सीटों को अपने नाम किया है। जनवरी 2027 में नई कांग्रेस शुरू होने पर डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफरीज़ के पहले अश्वेत 'हाउस स्पीकर' बनने की संभावना है। 2. ब्लू वेव ने ढहाया रिपब्लिकन का रेड वॉल इन नतीजों का अहम पहलू सिर्फ यह नहीं है कि डेमोक्रेट्स ने कितनी सीटे जीती हैं, बल्कि यह है कि उन्होंने कहां जीत हासिल की है। पार्टी ने उन राज्यों और चुनावी क्षेत्रों में जीत हासिल की है, जिन्हें पक्के तौर पर रिपब्लिकन गढ़ माना जाता था।

डेमोक्रेट्स ने उन राज्यों और कांग्रेसनल जिलों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की जिन्हें रिपब्लिकन का मजबूत गढ़ माना जाता था। इससे पता चलता है कि ट्रम्प के खिलाफ नाराजगी सिर्फ डेमोक्रेट्स के पारंपरिक गढ़ों तक सीमित नहीं थी। सीनेट के नतीजे इस बदलाव का सबसे स्पष्ट सबूत हैं।

टेक्सास में जेम्स टालारिको ने केन पैक्सटन को हराया, कंसास में एडम हैमिल्टन की जीत से 94 साल बाद डेमोक्रेटिक सीनेटर चुना गया। साथ ही आयोवा, ओहियो, मेन, नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना में भी डेमोक्रेट्स विजयी रहे। इंडियाना 5 जैसे क्षेत्रों समेत 30 से अधिक रिपब्लिकन-नियंत्रित सीटों पर डेमोक्रेट्स ने कब्जा जमाया। 3. ट्रंप की नीतियों पर जनमत संग्रह साबित हुआ चुनाव ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं से कहा था कि वे इस चुनाव को सीधे उनके कार्यकाल पर जनमत संग्रह समझें। मतदाताओं का यह फैसला उनके एजेंडे के खिलाफ गया।

हालांकि ट्रंप ने खुद को सीधे तौर पर इस हार से अलग करते हुए 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, 'मैं बैलेट पर नहीं था और अगर होता तो हम भारी अंतर से जीतते।' इसके बावजूद विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का चुनावी प्रभाव कमजोर पड़ा है।

4. महंगाई और आर्थिक दबाव ने बिगाड़ा खेल घरेलू खर्च, महंगाई, और जीवन-यापन की बढ़ती लागत चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनी। ग्रामीण और मिडवेस्टर्न इलाकों में ईंधन (पेट्रोल-डीजल) की ऊंची कीमतों ने परिवारों के बजट को प्रभावित किया। इसके अलावा, ट्रंप की टैरिफ नीतियों और आयात लागत में वृद्धि ने उपभोक्ताओं और व्यवसायों की चिंताएं बढ़ाईं, जिसे डेमोक्रेट्स ने प्रभावी चुनावी हथियार बनाया। 5. ईरान युद्ध और विदेश नीति का दांव पड़ा उल्टा सत्ता में लौटते समय लंबे विदेशी सैन्य संघर्षों से बचने का वादा करने वाले ट्रंप के लिए ईरान संघर्ष राजनीतिक रूप से नुकसानदेह साबित हुआ। होर्मुज जलडमरुमध्य में तनाव से बढ़ी ऊर्जा कीमतों ने सीधे अमेरिकी जनता को प्रभावित किया। एग्जिट पोल्स के अनुसार, लगभग एक चौथाई रिपब्लिकन मतदाताओं ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर नाराजगी जाहिर की। 6. युवा और हिस्पैनिक मतदाताओं का रिपब्लिकन से मोहभंग 2024 में ट्रंप का साथ देने वाले कई अहम सामाजिक समूह इस बार अलग हो गए। लगभग 70 प्रतिशत युवाओं ने स्थानीय स्तर पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों का समर्थन किया। 10 में से 6 हिस्पैनिक मतदाताओं ने डेमोक्रेट्स को वोट दिया। टयह बदलाव खास तौर पर टेक्सास-मेक्सिको सीमा के पास देखने को मिला, जहां डेमोक्रेट्स ने बड़ी जीत हासिल की। लैटिन ग्रैमी पुरस्कार विजेता बॉबी पुलिडो ने रिपब्लिकन प्रतिनिधि मोनिका डी ला क्रूज़ को हराया। यह इस बात को दर्शाता है कि इस क्षेत्र में हिस्पैनिक मतदाताओं के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। 7. गर्वनर चुनावों में डेमोक्रेट्स का दबदबा डेमोक्रेट्स की यह वापसी सिर्फ़ वाशिंगटन तक ही सीमित नहीं रही। पार्टी ने गवर्नर चुनावों में भी बड़ी सफलता हासिल की और चार राज्यों में उन पदों पर कब्जा कर लिया, जो पहले रिपब्लिकन पार्टी के पास थे।

कुल 36 राज्यों में गवर्नर पद के चुनाव हुए, जो पूरे देश के राजनीतिक मिजाज को समझने के लिए एक अहम संकेत बन गए। डेमोक्रेट्स ने 21 सीटें जीतीं, जिनमें से 4 सीटें उन्होंने छीनीं। रिपब्लिकन्स ने 12 सीटें जीतीं।

डेमोक्रेट्स को सबसे बड़ी सफलताएं इन जगहों पर मिलीं: जॉर्जिया: 24 साल बाद डेमोक्रेट्स की वापसी; राज्य को मिली पहली महिला और पहली अश्वेत गवर्नर।

ओहायो: डेमोक्रेट एमी एक्टन ने ट्रंप समर्थित विवेक रामास्वामी को मात दी।

टेक्सास: डेमोक्रेट जीना हिनोजोसा ने बड़ा उलटफेर करते हुए रिपब्लिकन गढ़ में जीत दर्ज की।

आयोवा: रॉब सैंड ने दो दशकों से चला आ रहा रिपब्लिकन नियंत्रण खत्म किया।

8. भारतीय-अमेरिकी नेताओं की महत्वपूर्ण जीत 2026 के मिडटर्म चुनाव में भारतीय-अमेरिकी राजनेताओं की बढ़ती उपस्थिति के लिहाज से भी काफी अहम रहे हैं। कई भारतीय-अमेरिकी उम्मीदवारों ने कांग्रेस और राज्य-स्तरीय चुनावों में जीत हासिल की है, जबकि ओहायो में विवेक रामास्वामी की हार इस चुनाव के सबसे चर्चित उलटफेरों में से एक रही।

फ्लोरिडा-22 में डेमोक्रेट पिया डंडिया (~52% वोट) ने रिपब्लिकन केसी असकर को हराया। वर्जीनिया-10 में सुहास सुब्रमण्यम 63% से अधिक वोट पाकर दोबारा चुने गए। मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणा मिलर गवर्नर वेस मूर के साथ फिर से चुनी गईं। रो खन्ना, अमी बेरा और प्रमिला जयपाल ने अपनी सीटों पर आसान जीत दर्ज की। 9. अगले दो साल कैपिटल हिल और व्हाइट हाउस में टकराव तय डेमोक्रेटिक जीत का सबसे बड़ा असर अगले दो सालों में वाशिंगटन में देखने को मिलेगा। ट्रम्प अपने दूसरे कार्यकाल में ऐसे प्रवेश कर रहे हैं जहां कांग्रेस के दोनों सदनों पर रिपब्लिकनों का नियंत्रण है, जिससे उन्हें अपनी विधायी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने की काफी छूट मिल जाती है। अब यह राजनीतिक स्थिति पूरी तरह बदल गई है।

हाउस और सीनेट दोनों पर डेमोक्रेट्स के नियंत्रण के बाद अब राष्ट्रपति को कहीं ज्यादा मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस पर नियंत्रण मिलने के बाद डेमोक्रेट्स अब जांच, सुनवाई और समन (Subpoenas) के जरिए प्रशासन की निगरानी तेज करेंगे। ईरान नीति, सरकारी खर्च और नियुक्तियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इधर, ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर 'VETO' लिखी लाल टोपी की तस्वीर साझा कर संकेत दे दिया है कि वे विधायी फैसलों पर अपनी राष्ट्रपति वीटो शक्ति का खुलकर इस्तेमाल करेंगे।