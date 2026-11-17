जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली । मनीला में मंगलवार को हुए क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की खुलकर तारीफ की। उन्होंने मोदी को दुनिया का सबसे आदरणीय नेता बताया और बाद में उन्हें काफी कड़क (हार्ड) नेता भी कहा।

ट्रंप पहले भी कई बार मोदी को अपना अच्छा दोस्त और कड़ाई से सौदेबाजी करने वाला नेता बता चुके हैं, लेकिन इस बार की तारीफ को भारत-अमेरिका संबंधों में पिछले कुछ महीनों से चली आ रही ठहराव और असहजता को दूर करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत के हितों को वह खास तवज्जो नहीं मिली, जिसकी उम्मीद थी। उन्होंने भारतीय उत्पादों पर दुनिया के सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान पर किए गए हमले और ऑपरेशन सिंदूर को खत्म करवाने का श्रेय लेने की कोशिश भी की, जबकि भारत सरकार लगातार यह कहती रही कि यह कार्रवाई भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत के बाद समाप्त हुई।

एच-1बी वीजा को लेकर उनकी नीतियों ने भारतीय आईटी सेक्टर को मुश्किल में डाल दिया है। भारत ने इन नीतियों का कई बार खुलकर विरोध किया और यहां तक कहा कि इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ सकता है।