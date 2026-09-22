मोबाइल रिचार्ज होंगे सस्ते, TRAI ने कॉलिंग और SMS के लिए दूरसंचार कंपनियां को जारी किया निर्देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दूरसंचार नियामक ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों से ‘वॉईस कॉल’ और ‘एसएमएस’ के अलग से सस्ते वाउचर जारी करने को कहा है। नए नियम के तहत इन सेवाओं के साथ डेटा यानी इंटरनेट प्लान लेने की जरूरत नहीं होगी।दूरसंचार नियामक के इस कदम से ग्राहकों को कम लागत पर फोन में सिर्फ वायस काल और एसएमएस की सेवाएं मिल सकेंगी।

नए नियमों के तहत दूरसंचार कंपनियों को 30 दिन से अधिक वैधता वाला कम से कम एक एसटीवी भी उपलब्ध कराना होगा, जो वायस, एसएमएस और डेटा वाले एसटीवी की वैधता अवधि के अनुरूप हो। ये नए नियम आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित होने की तारीख से 30 दिन बाद लागू होंगे।

ग्राहकों को डेटा प्लान के बिना कम लागत पर सुविधा मिलेगी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की ओर से मंगलवार को जारी दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियमन, 2026 के अनुसार, दूरसंचार कंपनियों को अब 30 दिन या उससे कम वैधता वाले मौजूदा वायस काल, एसएमएस और डेटा वाले वाउचर के समान अवधि वाले केवल ‘वायस काल’ और एसएमएस के लिए अलग ‘प्लान’ भी उपलब्ध कराने होंगे।'