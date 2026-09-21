Jio और T-Mobile की पार्टनरशिप: दुनिया की पहली 5G रोमिंग कनेक्टिविटी, भारत-अमेरिका में मिलेगा फास्ट इंटरनेट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन टेलीकॉम कंपनी जियो और अमेरिका के टी-मोबाइल ने रोमिंग को लेकर पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के बाद अमेरिका जाने वाले इंडियन जियो यूजर्स के लिए मोबाइल रोमिंग का एक्सपीरियंस बदल जाएगा। भारत से अमेरिका पहुंचने पर जियो यूजर्स टी-मोबाइल के नेटवर्क पर 5G स्टैंडअलोन पर सीमलेस रोमिंग का फायदा उठा पाएंगे। इसी तरह अमेरिका से भारत आने वाले टी-मोबाइल के ग्राहक जियो के 5G स्टैंडअलोन नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे। दोनों कंपनियों के मुताबिक, दो देशों के 5G स्टैंडअलोन नेटवर्क को रोमिंग के जरिए इस तरह जोड़ने का यह दुनिया का पहला मामला है।

5G रोमिंग का फायदा जियो और टी मोबाइल की इस पार्टनरशिप के बाद देश बदलने के बाद भी ग्राहक को 5जी के नए नेटवर्क पर रोमिंग का फायदा मिलता रहेगा। इससे यूजर्स को तेज स्पीड इंटरनेट के साथ लो-लेटेंसी और ज्यादा भरोसेमंद कनेक्शन मिलेगा। इसके साथ ही रोमिंग के दौरान दोनों कंपनियों के ग्राहक वीडियो स्ट्रीमिंग से लेकर ऑफिस के काम आसानी से कर पाएंगे। दोनों देशों के यूजर्स रोमिंग के दौरान 5जी नेटवर्क का इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे।