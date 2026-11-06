तमिलनाडु के ओल्ड महाबलीपुरम रोड पर पलटी वैन, 3 महिलाओं की मौत और 20 घायल

डिजिटल डेस्क, ममल्लापुरम। तमिलनाडु के ओल्ड महाबलीपुरम रोड पर पय्यानूर के पास एक वैन के पलट जाने और सरकारी बस से टकरा जाने के कारण तीन महिला कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं।

यह घटना तब हुई जब एक टूरिस्ट वैन कर्मचारियों को महाबलीपुरम से केलंबक्कम स्थित एक कंपनी में ले जा रही थी। महाबलीपुरम पुलिस के अनुसार, अचानक एक गाय के सामने आ जाने के कारण वैन चालक का गाड़ी से नियंत्रण हट गया। वैन पलट गई और विपरीत दिशा से आ रही (तिरुपुरूर से महाबलीपुरम की ओर जा रही) एक सरकारी बस से टकरा गई।