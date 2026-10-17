'देश में अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ आतंकवाद का खतरा', लाल किला हमले का जिक्र कर बोले केंद्रीय गृह सचिव

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने देश में आए बदलावों के बारे में बताया है। गृह सचिव ने कहा, 'पिछले 50 वर्षों से हम वामपंथी उग्रवाद, पूर्वोत्तर में विद्रोह और देश के भीतर पैदा हुए या विदेशों से प्रेरित आतंकवाद से जूझ रहे हैं। इन सभी स्थितियों में एक बड़ा बदलाव आया है।'

गोविंद मोहन ने आगे बताया, 'हिंसक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पूर्वोत्तर में विद्रोह अब बहुत ही सीमित रह गया है। पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में जो हो रहा है, वह विद्रोह नहीं, बल्कि मुख्य रूप से जातीय संघर्ष है।'