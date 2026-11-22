डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रविवार को बीजेपी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक 'पुराना किला' में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ताली बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बीजेपी ने उस पल को दिखाया जब मलिक भारतीय सभ्यता, कश्मीर की संस्कृति और महाभारत पर हो रही एक प्रस्तुति के दौरान ताली बजा रहे थे। इसका इस्तेमाल उन्होंने कश्मीर और भारत को लेकर पाकिस्तान की पिछली टिप्पणियों का जवाब देने के लिए किया।

पाकिस्तानी मंत्री के ताली बजाने पर बीजेपी का निशाना बीजेपी के आधिकारिक अकाउंट ने पाकिस्तानी नेताओं के बयानों का एक वीडियो मोंटाज शेयर किया, जिसमें सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुसादिक मलिक के बयान शामिल हैं। इसके बाद, इन बयानों के साथ उन वीडियो को दिखाया गया है, जिनमें मलिक और अन्य प्रतिनिधि 'SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम' में ताली बजाते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट किए गए इस वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर फिल्म 'धुरंधर' का गाना 'आरी-आरी' इस्तेमाल किया गया है। इसमें कश्मीर, भारत के जल संसाधनों और हिंदुओं के बारे में दिए गए बयानों की क्लिप्स को एक साथ रखा गया है।