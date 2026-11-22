'ये नए भारत का जवाब है', पाकिस्तानी मंत्री के ताली बजाने वाले वीडियो पर भाजपा ने साधा निशाना
बीजेपी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक को 'पुराना किला' में भारतीय सभ्यता पर प्रस्तुति के दौरान ताली बजाते देखा गया।
HighLights
बीजेपी ने पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक का वीडियो साझा किया
मलिक 'पुराना किला' में भारतीय सभ्यता पर ताली बजाते दिखे
भाजपा ने इसे पाकिस्तान के बयानों का जवाब बताया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रविवार को बीजेपी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक 'पुराना किला' में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ताली बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बीजेपी ने उस पल को दिखाया जब मलिक भारतीय सभ्यता, कश्मीर की संस्कृति और महाभारत पर हो रही एक प्रस्तुति के दौरान ताली बजा रहे थे। इसका इस्तेमाल उन्होंने कश्मीर और भारत को लेकर पाकिस्तान की पिछली टिप्पणियों का जवाब देने के लिए किया।
पाकिस्तानी मंत्री के ताली बजाने पर बीजेपी का निशाना
बीजेपी के आधिकारिक अकाउंट ने पाकिस्तानी नेताओं के बयानों का एक वीडियो मोंटाज शेयर किया, जिसमें सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुसादिक मलिक के बयान शामिल हैं।
इसके बाद, इन बयानों के साथ उन वीडियो को दिखाया गया है, जिनमें मलिक और अन्य प्रतिनिधि 'SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम' में ताली बजाते नजर आ रहे हैं।
बीजेपी के आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट किए गए इस वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर फिल्म 'धुरंधर' का गाना 'आरी-आरी' इस्तेमाल किया गया है। इसमें कश्मीर, भारत के जल संसाधनों और हिंदुओं के बारे में दिए गए बयानों की क्लिप्स को एक साथ रखा गया है।
यह नए भारत का जवाब है
वीडियो में इन बयानों और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले कार्यक्रम में पाकिस्तानी मंत्री की मौजूदगी के बीच के विरोधाभास को दिखाया गया है।
बीजेपी ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'जो लोग कश्मीर पर दावा करते हैं, भारत को तोड़ने की धमकी देते हैं और हिंदुओं का अपमान करते हैं... वे 'पुराना किला' में भारत की सभ्यता, कश्मीर की संस्कृति और महाभारत महाकाव्य के लिए ताली बजा रहे हैं। ' साथ ही उन्होंने कहा, 'यह नए भारत का जवाब है!'
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