डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसादिक मलिक का भाषण काफी चर्चा में रहा। मुसादिक ने अपना भाषण अंग्रेजी के बयाज उर्दू में दिया और अपने भाषण में हुमायूं और शेरशाह सूरी का जिक्र किया।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सभ्यता संवाद मंच पर पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक ने दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किले का जिक्र करते हुए इसकी इतिहास की बात कही। उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह सूरी का नाम लेते हुए कहा कि दो प्रतिद्वंद्वी शासकों ने एक ही किले के निर्माण में योगदान दिया।

शनिवार को पुराना किले में आयोजित ‘सभ्यता और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां’ विषयक सत्र में बोलते हुए मलिक ने कहा कि यह (पुराना) किला, जहां हम बैठे हैं, खुद एक कहानी है। एक किला, जिसकी नींव हुमायूं ने रखी, जो तिमुरिद वंश से जुड़े थे और मध्य एशिया से आए थे। शेरशाह सूरी ने इसे और आगे बढ़ाया, जो अफगान थे। एक दीवार, दो प्रतिद्वंद्वी... मतलब दो शासक और एक किला, यानी दो परतें और एक खाई।