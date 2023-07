केंद्र सरकार ने DNA टेक्नॉलजी बिल वापस लिया, सरकार ने तीन नए विधेयक भी किए पेश

National News सरकार ने सोमवार को DNA प्रौद्योगिकी विधेयक 2019 लोकसभा से वापस ले लिया है। 8 जुलाई 2019 को तत्कालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने लोकसभा में यह विधेयक पेश किया था। सरकार ने सोमवार को तीन नए विधेयक भी पेश किए। छत्तीसगढ़ के 2 समुदायों को SC सूची में शामिल करने के लिए विधेयक राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक राष्ट्रीय नर्सिंग मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 शामिल हैं।

