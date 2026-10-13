तेलंगाना: 3 साल तक 10 रुपए के सिक्के जमा करके खरीदी 1.23 लाख की स्कूटी, गिनने में लगे 2 घंटे

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के मंचेरियल जिले के लक्षेट्टीपेट में रहने वाले 51 वर्षीय पादरी बी. रवि जोसेफ ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। उन्होंने पिछले तीन सालों से रोजमर्रा की खरीदारी से बचे 10 रुपये के सिक्कों को जोड़कर 1.23 लाख रुपये जुटाए।

जब अपने सपनों की नई होंडा एक्टिवा स्कूटी खरीदने के लिए बोरियों में सिक्के लेकर शोरूम पहुंचे, तो पूरा स्टाफ हैरान रह गया। रवि जोसेफ ने रकम एक बार में बड़ी बचत करके नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की आदतों से जुटाई।

10 अक्टूबर 2023 से उन्होंने राशन, सब्जी या किसी भी घरेलू सामान की खरीदारी के बाद छुट्टे में मिले हर 10 रुपये के सिक्के को अलग रखना शुरू किया। धीरे-धीरे यह छोटी बचत 12300 सिक्कों में बदल गई, जिनका कुल मूल्य 123000 रुपये था।