तेलंगाना: पालतू कुत्ते ने ऑटो के पास कर दिया पेशाब, कहासुनी के बाद युवक की चाकू मारकर हत्या
तेलंगाना के खम्मम में एक पालतू कुत्ते के ऑटो के पास पेशाब करने को लेकर हुए विवाद में 23 वर्षीय युवक उंडेटी श्रीनाथ की चाकू मारकर हत्या कर दी गई।
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डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के खम्मम शहर में मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। एक पालतू कुत्ते के ऑटो के पास पेशाब करने को लेकर हुए झगड़े में 23 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 23 वर्षीय उंडेटी श्रीनाथ के रूप में हुई है, जो डेकोरेशन का काम करता था।
यह घटना 13 अगस्त की रात 10:30 बजे के बाद की है। श्रीनाथ अपने दोस्त वीरेश के साथ एक ऑटो में बैठा था। उसी समय, स्थानीय निवासी वेमुला मधु (28) अपने पालतू कुत्ते को टहलाने के लिए बाहर निकला था।
कुत्ते ने ऑटो के पास पेशाब कर दिया जहां श्रीनाथ और उसका दोस्त बैठे थे और उन पर भौंकने भी लगा। श्रीनाथ ने इस घटना को लेकर मधु से सवाल किया, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हो गई।
कहासुनी ने लिया खूनी संघर्ष का रूप
खबरों के मुताबिक, विवाद तब और बढ़ गया जब श्रीनाथ और वीरेश, मधु के घर की तरफ गए। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और उन्होंने डंडों से एक-दूसरे पर हमला किया।
झगड़े के दौरान मधु कथित तौर पर अपने घर के अंदर गया और सब्जी काटने वाला चाकू ले आया। उसने श्रीनाथ पर कई वार किए। चाकू मारने के बाद मधु मौके से फरार हो गया, जबकि श्रीनाथ को गंभीर चोटें आईं और अत्यधिक खून बहने के कारण वह पास की एक नाली के पास गिर पड़ा। परिजन और स्थानीय लोग उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल, पुलिस घटनाओं के सटीक क्रम और श्रीनाथ की मौत के कारणों की जांच कर रही है।
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