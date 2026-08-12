Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
    News

    तेलंगाना: बच्चों को रिश्तेदार के घर छोड़ पति-पत्नी ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी

    By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 02:44 PM (IST)

    तेलंगाना के निजामाबाद में एक दंपती ने अपने दो बच्चों को रिश्तेदार के घर छोड़कर आत्महत्या कर ली।। ...और पढ़ें

    बच्चों को रिश्तेदार के घर छोड़ पति-पत्नी ने की आत्महत्या

    बच्चों को रिश्तेदार के घर छोड़ पति-पत्नी ने की आत्महत्या

    timer icon

    समय कम है?

    जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

    संक्षेप में पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के निजामाबाद में अपने दो मासूम बच्चों को रिश्तेदार के घर पर छोड़ने के कुछ घंटों के बाद पति-पत्नी ने आत्महत्या कर ली। मृतकों की पहचान शेसाला मेघना और शेसाला नरेश के तौर पर हुई है।

    प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की वजह आर्थिक परेशानियों को माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, घर से एक सुसाइड नोट मिला है। बताया जा रहा है कि नोट में आर्थिक तंगी, सेहत से जुड़ी समस्याएं और डिप्रेशन का जिक्र मिला है।

    डिप्रेशन से जूझ रहा था दंपती

    नरेश बिजली विभाग में लाइनमैन थे, जबकि मेघना हाउसवाइफ थीं। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि नरेश स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और डिप्रेशन से जूझ रहे थे। नरेश का इलाज भी चल रहा था।

    परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि उन्हें पति-पत्नी के बीच किसी झगड़े के बारे में पता नहीं था और उन्हें किसी गड़बड़ी का शक भी नहीं था।

    पुलिस जांच में जुटी

    पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मौत से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए सुसाइड नोट और दूसरे सबूतों की जांच कर रही है।

    खबरें और भी

    हेल्पलाइन (Helpline): यदि आप भी किसी तरह की मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं या फिर ऐसी समस्या झेल रहे किसी शख्स को आप जानते हैं तो नीचे दी गई जानकारी मददगार साबित हो सकती है। सरकार की हेल्पलाइन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क किया जा सकता है।

    केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट: https://telemanas.mohfw.gov.in/home
    डॉक्टरी सलाह लेने के लिए टोल फ्री नंबर पर डायल करें: 18008914416
    मानसिक स्वास्थ्य सहायता और संसाधनों तक पहुंचने के लिए टेली मानसिक वेबसाइट (https://telemanas.mohfw.gov.in/home) से एप भी डाउनलोड कर सकते हैं।