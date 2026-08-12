तेलंगाना: बच्चों को रिश्तेदार के घर छोड़ पति-पत्नी ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के निजामाबाद में अपने दो मासूम बच्चों को रिश्तेदार के घर पर छोड़ने के कुछ घंटों के बाद पति-पत्नी ने आत्महत्या कर ली। मृतकों की पहचान शेसाला मेघना और शेसाला नरेश के तौर पर हुई है।

प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की वजह आर्थिक परेशानियों को माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, घर से एक सुसाइड नोट मिला है। बताया जा रहा है कि नोट में आर्थिक तंगी, सेहत से जुड़ी समस्याएं और डिप्रेशन का जिक्र मिला है।

डिप्रेशन से जूझ रहा था दंपती नरेश बिजली विभाग में लाइनमैन थे, जबकि मेघना हाउसवाइफ थीं। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि नरेश स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और डिप्रेशन से जूझ रहे थे। नरेश का इलाज भी चल रहा था।

परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि उन्हें पति-पत्नी के बीच किसी झगड़े के बारे में पता नहीं था और उन्हें किसी गड़बड़ी का शक भी नहीं था। पुलिस जांच में जुटी पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मौत से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए सुसाइड नोट और दूसरे सबूतों की जांच कर रही है।

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