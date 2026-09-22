राजस्थान में वायुसेना अभ्यास 'तरंग शक्ति' में दिखेगा भारत का एयरपावर, अमेरिका-फ्रांस समेत 40 देश लेंगे हिस्सा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नई दिल्ली। बहुदेशीय वायुसैनिक अभ्यास "तरंग शक्ति" के दूसरे संस्करण में अमेरिका व फ्रांस समेत 40 से अधिक देश हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन राजस्थान के जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन पर 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक किया जाएगा।

इसमें विभिन्न देश परिवहन विमानों समेत कई तरह के हवाई साजो-सामान के साथ शामिल होंगे।अधिकारियों के मुताबिक, अमेरिका अपने पांचवी पीढ़ी के दो-तीन एफ-35 विमानों के साथ शामिल होगा। फ्रांस अपने राफेल युद्धक विमानों और संयुक्त अरब अमीरात अपने एफ-16 युद्धक विमानों के साथ हिस्सा लेगा। यह वायुसैनिक अभ्यास भारत एवं जापान के बीच हुए द्विपक्षीय हवाई युद्धभ्यास "वीर गार्डियन" के ठीक बाद हो रहा है, जिसका आयोजन भी जोधपुर एयरबेस ने ही किया था।