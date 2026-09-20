भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने स्वदेशी तेजस में भरी उड़ान, रक्षा संबंधों को मिली नई ताकत

जागरण संवाददाता, जयपुर । भारत और जापान के बीच जारी द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास ‘वीर गार्जियन-2026’ के दौरान रविवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला। इस दौरान भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह और जापान के एयर चीफ जनरल ताकेहिरो मोरिता ने जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन से स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी।

इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना की ओर से स्वदेशी एलसीए तेजस के अलावा सुखोई-30 एमकेआइ और राफेल लड़ाकू विमान शामिल हैं, जबकि जापान की वायुसेना एफ -2 ए लड़ाकू विमानों के साथ हिस्सा ले रही है। भारत में जापानी एफ -2 ए लड़ाकू विमानों की यह पहली भागीदारी है।

तेजस में उड़ान के बाद एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने कहा कि जनरल मोरिता का स्वदेशी विमान में उड़ान भरना भारतीय विमान पर उनके विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह अनुभव दोनों देशों के बीच उड़ान प्रशिक्षण और विशेष रूप से लड़ाकू विमानों से जुड़े आदान-प्रदान के नए अवसर खोलेगा।