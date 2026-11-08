तमिलनाडु: ट्रेन में दरवाजे के अलावा खिड़कियों से भी घुस रहे लोग, छठ पर घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े निटवियर और कपड़ा उद्योग केंद्रों में से एक तिरुपुर दीवाली के मौके पर सोशल मीडिया में खासा चर्चा में है। दीवाली और छठ को लेकर यहां के तिरुपुर रेलवे स्टेशन पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है।

त्योहार पर घर लौटने की चाहत में लोग ट्रेन पकड़ने आ रहे हैं। इनमें प्रवासी मजदूरों की संख्या ज्यादा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रही वीडियो में तिरुपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में लोगों के चढ़ने की भीड़ खासा चर्चा में है।

कई जगहों से आते हैं लोग स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर और वेटिंग हॉल खचाखच भरे नजर आ रहे हैं, जिससे पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। तिरुपुर को भारत की 'निटवियर राजधानी' कहा जाता है, जहां तमिलनाडु के विभिन्न दक्षिणी जिलों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे उत्तरी राज्यों के लाखों प्रवासी मजदूर काम करते हैं।

दीवाली और छठ को लेकर लोग लौट रहे घर दिवाली और छठ के मौके पर कपड़ा मिलों और गारमेंट फैक्ट्रियों में छुट्टियां हो गई हैं। इस वजह से सभी मजदूर एक साथ अपने परिवारों के पास लौटने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनों में आरक्षित टिकट न मिलने के कारण जनरल बोगियों में सफर करने के लिए यात्रियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं।