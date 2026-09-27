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तमिलनाडु: तस्करों की चलती कार की छत पर 40 किमी तक लटका रहा पुलिसकर्मी, गिरोह को दबोचा

By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar
Published: Sun, 27 Sep 2026 01:57 PM (IST)

तमिलनाडु पुलिस ने करीब 40 किमी तक पीछा कर तस्करों के गिरोह को धर दबोचा। इस दौरान एक पुलिसकर्मी संदिग्धों ...और पढ़ें

HighLights

  1. पुलिस ने 40 किमी तक पीछा कर तस्करों को पकड़ा।

  2. एक पुलिसकर्मी चलती कार की छत पर चढ़कर संदिग्धों को रोका।

  3. अविनाशी रोड पर घेराबंदी कर तस्करी गिरोह को दबोचा गया।

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। कोविलपलायम पुलिस ने रविवार सुबह फिल्मी अंदाज वाले ऑपरेशन में करीब 40 किलोमीटर तक पीछा कर तस्करों के गिरोह को धर दबोचा। इस दौरान एक पुलिसकर्मी संदिग्धों को भागने से रोकने के लिए चलती कार की छत पर ही चढ़ गया।

पुलिस को सूचना मिली थी कि विलंकुरिची इलाके में एक कार में कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत हरकत में आई और अविनाशी की तरफ भाग रही संदिग्ध कार का पीछा करना शुरू कर दिया।

चलती कार की छत पर चढ़ा जांबाज पुलिसकर्मी

पीछा करने के दौरान पुलिस टीम संदिग्धों की कार के बिल्कुल करीब पहुंच गई। तभी एक पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर चलती कार की छत पर चढ़ गया।

वह कई किलोमीटर तक तेज रफ्तार कार की छत पर ही डटा रहा, ताकि संदिग्ध भाग न सकें और टीम को कार पर काबू पाने में मदद मिल सके।

करीब 40 किलोमीटर तक चले इस लंबे ड्रामे के बाद आखिरकार पुलिस ने अविनाशी रोड पर कार को चारों तरफ से घेरकर रोक लिया। पुलिसकर्मियों ने सभी संदिग्धों को मौके पर ही काबू में कर हिरासत में ले लिया।

पुलिस पकड़े गए सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि उनकी सही पहचान और उनके तस्करी नेटवर्क का पता लगाया जा सके।

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