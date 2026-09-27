तमिलनाडु: तस्करों की चलती कार की छत पर 40 किमी तक लटका रहा पुलिसकर्मी, गिरोह को दबोचा

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। कोविलपलायम पुलिस ने रविवार सुबह फिल्मी अंदाज वाले ऑपरेशन में करीब 40 किलोमीटर तक पीछा कर तस्करों के गिरोह को धर दबोचा। इस दौरान एक पुलिसकर्मी संदिग्धों को भागने से रोकने के लिए चलती कार की छत पर ही चढ़ गया।

पुलिस को सूचना मिली थी कि विलंकुरिची इलाके में एक कार में कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत हरकत में आई और अविनाशी की तरफ भाग रही संदिग्ध कार का पीछा करना शुरू कर दिया।