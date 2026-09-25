तमिलनाडु: ग्रेनाइट कारोबारी वीरमणि से जुड़े पॉक्सो केस की जांच करेंगी महिला अधिकारी, पुलिस ने गठित की ऑल-वुमन SIT

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। चेन्नई पुलिस ने जाने-माने ग्रेनाइट कारोबारी आर. वीरमणि पर दर्ज बाल दुष्कर्म मामले से जुड़े अन्य संबंधित पहलुओं की विस्तृत जांच के लिए चार सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। इस विशेष जांच दल में सभी महिला पुलिस अधिकारी शामिल हैं।

चेन्नई सिटी पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) की अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पीसी तेनमोझी को इस एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। इस टीम में संयुक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिम क्षेत्र) एन. दिशा मित्तल, पुलिस अधीक्षक मुथरासी और केंद्रीय महिला एवं बाल (सीडब्ल्यूसी) इकाई की पुलिस उपायुक्त गीतांजलि को बतौर सदस्य शामिल किया गया है।

जांच का दायरा बढ़ने पर उठाया गया कदम आर. वीरमणि और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा था, जिसके चलते इस समर्पित विशेष टीम का गठन किया गया है। पुलिस मामले से जुड़े तमाम साक्ष्यों, दर्ज बयानों और जांच के दौरान मिले डिजिटल दस्तावेजों व सामग्रियों की बारीकी से जांच कर रही है।

इस मामले में वीरमणि को उनके सहयोगी शांति और महेंद्र सिम्हन के साथ 29 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। जांच के आगे बढ़ने पर 22 सितंबर को जेम ग्रेनाइट्स के एक पूर्व कर्मचारी गणेशन को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके मोबाइल फोन से इस केस से जुड़ा एक वीडियो बरामद हुआ था।