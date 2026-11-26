डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने राज्य में पहली बार पुरुष सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 दिनों के पैटरनिटी लीव की घोषणा की है।

राज्य सरकार ने बताया कि उसे पुरुष कर्मचारियों की ओर से पैटरनिटी लीव शुरू करने के लिए लगातार अनुरोध प्राप्त हो रहे थे।

इस फैसले की वजह स्पष्ट करते हुए सरकार ने कहा कि बच्चे के जन्म के आसपास का समय मां और नवजात शिशु दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है।

मां और बच्चे की देखभाल के लिए पिता का साथ जरूरी

सरकार के अनुसार, इस नाजुक समय में मां को शारीरिक और भावनात्मक सहारा देने के साथ-साथ नवजात शिशु की देखभाल करने के लिए पिता का साथ रहना बेहद आवश्यक है।