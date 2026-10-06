क्या चुनाव चिह्न पर उनका हक होना चाहिए जिन्होंने दलबदल का संवैधानिक पाप किया? सुप्रीम कौर्ट की सख्त टिप्पणी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिवसेना के भीतर हुए ऐतिहासिक राजनीतिक विभाजन और चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बेहद तल्ख टिप्पणी की।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह जानना चाहा कि क्या पार्टी के चुनाव चिह्न पर उन लोगों का हक होना चाहिए जिन्होंने दलबदल का 'संवैधानिक पाप' किया है।

कोर्ट इस बात पर दलीलें सुन रहा था कि क्या शिंदे गुट को चुनाव चिह्न आवंटित करने के लिए मुख्य रूप से विधायी संख्या बल पर निर्भर रहने का चुनाव आयोग का फैसला सही था। शिंदे गुट ने किया बचाव सुनवाई के दौरान शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग के उस निर्णय का पुरजोर बचाव किया, जिसमें विधायी बहुमत परीक्षण को आधार बनाया गया था।