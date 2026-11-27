डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लावारिस वित्तीय संपत्तियों से जुड़ी याचिका में उठाई गई मुख्य चिंताओं का संबंधित अधिकारियों की ओर से किए गए उपायों से काफी हद तक समाधान हो गया है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने पत्रकार सुचेता दलाल की जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।

याचिका में दिवंगत लोगों के बैंक खातों, बीमा पॉलिसियों, जमा राशि और डाकघरों में पड़ी रकम की जानकारी के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस बनाने की मांग की गई थी।

इसके साथ ही बैंक जमा, प्रतिभूतियों, बीमा पॉलिसियों और भविष्य निधि (पीएफ) खातों से जुड़े दावों के निपटारे की ऐसी व्यवस्था बनाने का आग्रह किया गया था, जिससे कानूनी वारिसों को अनावश्यक मुकदमेबाजी से न गुजरना पड़े।

डाटाबेस में खाताधारक का नाम, पता और लेन-देन की आखिरी तारीख जैसी जानकारियां शामिल करने का सुझाव भी दिया गया था।

पीठ ने की प्रयासों की सराहना

पीठ ने जनहित का मुद्दा उठाने और इस दिशा में लगातार प्रयास करने के लिए सुचेता दलाल की सराहना की। उसने कहा कि इस कार्यवाही का उद्देश्य जमाकर्ताओं, निवेशकों और उनके वैध वारिसों के वित्तीय हितों की रक्षा करना था।

विभिन्न पक्षों की ओर से हलफनामों में दिए गए आश्वासनों को रिकॉर्ड पर लेते हुए पीठ ने उम्मीद जताई कि संबंधित अधिकारी इन संपत्तियों की पहचान और उन्हें वास्तविक मालिकों या उनके वारिसों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को अधिक सरल, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के प्रयास जारी रखेंगे।