डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को 'कार्तिगई दीपम' विवाद को लेकर तमिलनाडु के वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया। इसके बाद अब बीजेपी ने तमिलनाडु सरकार पर तीखा हमला बोला है।

बीजेपी ने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय पर संवैधानिक सिद्धांतों का जानबूझकर उल्लंघन करने और हिंदू श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया।

बीजेपी ने विजय सरकार पर साधा निशाना

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा, 'भगवान मुरुगन के हर भक्त के लिए यह एक ऐतिहासिक जीत है! कल तिरुपरनकुंद्रम दीपाथून में पारंपरिक दीप जलाने का आदेश देकर और अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम करने के लिए तमिलनाडु के अधिकारियों को फटकार लगाकर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंडी गठबंधन सरकार की सनातन-विरोधी मानसिकता को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है।'