डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार, 27 नवंबर को तमिलनाडु सरकार के शीर्ष अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया। इन अधिकारियों ने 'दीपथून' (स्तंभ) के ऊपर 'कार्तिगई दीपम' का दीपक जलाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया था।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने तमिलनाडु सरकार के इस कदम को प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना माना। बेंच ने इस पर 'गहरा दुख और पीड़ा' जताई और चेतावनी दी कि जो लोग संवैधानिक अराजकता पैदा करने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।