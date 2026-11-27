डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को पत्र लिखकर उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों और तबादलों के दौरान योग्यता, विविधता और समावेशिता के सिद्धांतों की लगातार अनदेखी किए जाने पर चिंता जताई है।

पूर्व CJI ने आरोप लगाया है कि सिफारिशें करते समय समाज के अन्य वर्गों की अनदेखी करके किसी एक विशेष समुदाय को प्राथमिकता दी जा रही है। पूर्व CJI गवई ने यह पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भी भेजा। बी.आर. गवाई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्य रहे हैं और बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इसके प्रमुख भी रहे।

बी.आर. गवई ने कहा कि वे एक चिंतित नागरिक और पूर्व CJI के तौर पर यह पत्र लिख रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर इशारा किया है, जिसे सुधारने के लिए सभी संबंधित पक्षों को तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है।

न्यायिक नियुक्तियों पर उठाए सवाल पूर्व CJI गवई ने 27 नवंबर को लिखे पत्र में राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वे इस मुद्दे पर ध्यान दें और उचित कदम उठाएं, ताकि भारतीय लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक में 'समान प्रतिनिधित्व' के संवैधानिक कर्तव्य को बनाए रखा जा सके।

कॉलेजियम में अपने कार्यकाल को याद करते हुए, गवई ने कहा कि उन्होंने हमेशा विविधता और समावेशिता के सिद्धांतों का पालन किया है। पूर्व CJI ने बताया कि जब भी उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें कीं, तो उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि समाज के विभिन्न वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं और अन्य वंचित समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिले।

पूर्व CJI गवई ने पत्र में आगे लिखा कि हाल के समय में कुछ ऐसी चिंताजनक घटनाएं सामने आई हैं, जिनसे पता चलता है कि इन सिद्धांतों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। पूर्व CJI ने आरोप लगाया, 'मुझे इस बात की गहरी चिंता हो रही है कि सिफारिशें करते समय केवल एक समुदाय को खुश करने और उन्हें लाभ पहुंचाने पर ध्यान दिया जा रहा है।' गवाई ने स्पष्ट किया कि उन्हें 'अगड़ी जातियों' (forward communities) के उम्मीदवारों के न्यायिक नियुक्तियों में शामिल किए जाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका हमेशा यही प्रयास रहा है कि समाज के सभी वर्गों के बीच एक उचित संतुलन बना रहे।

न्यायालय की नियुक्तियों में जाति का रिकॉर्ड नहीं संसदीय आंकड़ों का हवाला देते हुए, पूर्व CJI ने कहा कि मार्च 2025 में केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2018 से नियुक्त किए गए 715 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से केवल 22 अनुसूचित जाति, 16 अनुसूचित जनजाति, 89 अन्य पिछड़ा वर्ग और 37 अल्पसंख्यक समुदायों से थे।