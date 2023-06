दो वरिष्ठ जजों की सेवानिवृत्ति से SC कॉलेजियम में बदलाव, जस्टिस बीआर गवई और सूर्यकांत को किया गया शामिल

ग्रीष्मावकाश के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने के चलते प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले पांच जजों के कॉलेजियम में बदलाव किया गया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जगह जस्टिस बीआर गवई और सूर्यकांत को कलेजियम में शामिल किया गया है। पुनर्गठित कॉलेजियम में सीजेआइ के अतिरिक्त जस्टिस संजय किशन कौल संजीव खन्ना बीआर गवई और सूर्यकांत शामिल हैं।

दो वरिष्ठ जजों की सेवानिवृत्ति से SC कॉलेजियम में बदलाव।

नई दिल्ली, पीटीआई। ग्रीष्मावकाश के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने के चलते प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले पांच जजों के कॉलेजियम में बदलाव किया गया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जगह जस्टिस बीआर गवई और सूर्यकांत को कलेजियम में शामिल किया गया है। जस्टिस केएम जोसेफ और अजय रस्तोगी हुए सेवानिवृत अब तक कॉलेजियम में शामिल रहे जस्टिस केएम जोसेफ और अजय रस्तोगी क्रमश: 16 और 17 जून को सेवानिवृत्त हो गए। पुनर्गठित कलेजियम में सीजेआइ के अतिरिक्त जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत शामिल हैं। वर्तमान कॉलेजियम के तीन सदस्य-जस्टिस खन्ना, गवई और सूर्यकांत समय के साथ सीजेआइ बन जाएंगे। SC में रिक्तियों को भरना होगा कलेजियम का पहला काम पुनर्गठित कॉलेजियम का पहला काम सुप्रीम कोर्ट में रिक्तियों को भरना होगा। गुरुवार को जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की सेवानिवृत्ति के साथ ही शीर्ष अदालत में जजों की संख्या स्वीकृत 34 के मुकाबले 31 रह जाएगी। इतना ही नहीं ग्रीष्मावकाश के बाद जब सुप्रीम कोर्ट फिर से खुलेगा, तो पहले सप्ताह में ही (आठ जुलाई को) जस्टिस कृष्ण मुरारी भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

