डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के मदुरै में तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की परंपरा को लेकर विवाद चल रहा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम व्यवस्था के तहत, 24 नवंबर 2026 को तमिलनाडु के मदुरै में तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर मौजूद पत्थर के खंभे, जिसे 'दीपाथून' कहा जाता है, वहां पारंपरिक 'कार्तिगई दीपम' जलाने की अनुमति दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतरिम अनुमति ऐसे समय में दी है जब पहाड़ी के मालिकाना हक और अनुष्ठान की जगह को लेकर हिंदू श्रद्धालुओं और 'हजरत सुल्तान सिकंदर बादशाह औलिया दरगाह' के बीच विवाद चल रहा है।

पहाड़ी पर दीप जलाने की मिली इजाजत

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने दीप जलाने की अनुमति के साथ ही मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी है, जिसमें 'दीपाथून' पर दीप जलाने की परंपरा को फिर से शुरू करने के निर्देश को सही ठहराया गया था।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला गुरुवार को दरगाह की ओर से दी गई दलीलों के बाद सामने आया है। दरगाह ने पूरी पहाड़ी पर अपना मालिकाना हक जताया और पत्थर के खंभे पर दीप जलाने की मांग का विरोध किया।

इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी और कोर्ट ने शुक्रवार को आगे की कार्यवाही जारी रखने का फैसला किया। दरगाह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अमित आनंद तिवारी ने 1920 के एक न्यायिक आदेश का हवाला देते हुए कहा, 'पहाड़ी का पूरा ऊपरी हिस्सा दरगाह का है। इसलिए, पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से पर, जहां पत्थर का खंभा मौजूद है, वहां दीप जलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, चाहे दरगाह और पत्थर के खंभे के बीच की दूरी कुछ भी हो।'