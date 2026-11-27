डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रणबीर कपूर की फिल्म रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड की रिलीज को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन्हें फिल्म में दिखाए गए महाकाव्य के नजरिए से असहमति है, वे अपना अलग नजरिया पेश करने के लिए खुद की फिल्म बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

तत्काल सुनवाई पर कोर्ट के सवाल चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत पर सवाल उठाए। बेंच ने कहा कि फिल्म पहले ही सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और जो लोग इसे देखना चाहते थे, वे देख चुके हैं।

याचिकाकर्ता के वकील ने बेंच को बताया कि यह याचिका 23 नवंबर को दर्ज की गई थी, लेकिन अभी तक इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी है। जिन्हें इसे देखना था, वे देख चुके हैं।