'पार्टी के स्टैंड को सपोर्ट करें', कांग्रेस-AAP ने परिसीमन बिल से पहले जारी किया व्हिप
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है।
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने रविवार को अपने लोकसभा सांसदों के लिए 'व्हिप' जारी किया है। इसमें उन्हें 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक संसद के विशेष सत्र के दौरान सदन में मौजूद रहने और अपनी-अपनी पार्टी के रुख का समर्थन करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल पर चर्चा और मतदान से पहले आया है।
लोकसभा में आम आदमी पार्टी के मुख्य व्हिप राज कुमार चब्बेवाल ने कहा, 'सोमवार से शुक्रवार तक लोकसभा में महत्वपूर्ण कामकाज होना है, इसलिए आम आदमी पार्टी के सभी लोकसभा सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस पूरी अवधि के दौरान सदन में अनिवार्य रूप से मौजूद रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें।'
कांग्रेस ने 'थ्री-लाइन व्हिप' जारी किया
इसी तरह, लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य व्हिप कोडिकुन्निल सुरेश ने भी एक 'थ्री-लाइन व्हिप' जारी किया है। इसमें पार्टी सांसदों को 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक सदन में मौजूद रहने और तीन प्रमुख विधेयकों पर चर्चा और मतदान के दौरान पार्टी के रुख का समर्थन करने का निर्देश दिया गया है।
29 नवंबर के अपने निर्देश में सुरेश ने कहा, 'तीन अत्यंत महत्वपूर्ण संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026; 2) केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) और तीसरा परिसीमन विधेयक, 2026 पर लोकसभा में सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को चर्चा और मतदान होगा।'
उन्होंने आगे कहा, 'लोकसभा में कांग्रेस के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार यानी 30 नवंबर, 1, 2 और 3 दिसंबर, 2026 को सदन के स्थगित होने तक उपस्थित रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें।'
व्हिप (पार्टी के निर्देश) में कहा गया, 'इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाए।'
किन अन्य पार्टियों ने व्हिप जारी किया है?
समाजवादी पार्टी (SP) ने भी शनिवार को तीन-लाइन वाला व्हिप जारी किया था, जिसमें अपने लोकसभा सांसदों को 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक सदन में उपस्थित रहने और प्रस्तावित विधेयकों के खिलाफ वोट करने का निर्देश दिया गया था।
SP के मुख्य व्हिप धर्मेंद्र यादव द्वारा जारी निर्देश में कहा गया, 'लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सभी सदस्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे पूरे सत्र के दौरान सदन में उपस्थित रहें और जब विधेयकों पर मतदान हो, तो उनके खिलाफ वोट करें।'
जनता दल (यूनाइटेड) ने भी अपने लोकसभा सांसदों के लिए तीन-लाइन वाला व्हिप जारी किया है, जिसमें उनसे 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक उपस्थित रहने और सरकार के रुख का समर्थन करने को कहा गया है।
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (NCP-SP) सहित अन्य विपक्षी दलों ने भी तीन-लाइन वाले व्हिप जारी किए हैं, जिनमें उनके लोकसभा सांसदों को कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहने और अपनी-अपनी पार्टी के रुख का समर्थन करने का निर्देश दिया गया है।
परिसीमन विधेयक क्या हैं?
संसद का विशेष सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है, उसमें तीन विधायी प्रस्तावों पहला संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026; परिसीमन (दूसरा) विधेयक, 2026; और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2026 पर चर्चा होगी।
इस प्रस्तावित पैकेज के तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 करने का लक्ष्य है, जिसमें राज्यों से 815 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य शामिल होंगे।
इसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए आवंटित सीटों में 50% की वृद्धि का प्रस्ताव है, साथ ही राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या में भी उसी अनुपात में वृद्धि का प्रस्ताव है।
इन बदलावों का उद्देश्य 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लागू करने में मदद करना है, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है।
संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की केंद्र की कोशिशों को तब बल मिला, जब DMK, YSRCP और NCP-SP ने इन संशोधित प्रस्तावों का समर्थन करने का संकेत दिया। इससे लोकसभा में NDA के सांसदों की अनुमानित संख्या बढ़कर लगभग 354 हो गई है।
क्या कहते हैं आंकड़ें?
DMK ने राज्यों में संसदीय सीटों को 50% तक बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि तमिलनाडु की मौजूदा 7.18% हिस्सेदारी सुरक्षित रहनी चाहिए।
हालांकि, अगर सभी 540 मौजूदा सदस्य वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, तो NDA के पास दो-तिहाई बहुमत के लिए जरूरी 360 वोटों की संख्या कम पड़ सकती है।
विपक्ष ने महिला आरक्षण का तो समर्थन किया है, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ने पर आपत्ति जताई है। विपक्ष की मांग है कि यह प्रक्रिया नई जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए।
केंद्र सरकार ने निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण और SC/ST आरक्षित सीटों को तय करने के लिए 2011 की जनगणना का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के बंटवारे के लिए 1971 की जनसंख्या के आधार को 2051 तक बनाए रखने की बात कही है।
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