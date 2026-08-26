चीनी ₹15 और प्याज ₹8 हुआ सस्ता, सरकारी हंटर के बाद नई रेट लिस्ट जारी

अरविंद शर्मा, नई दिल्ली। सरकार की सख्ती के बाद चीनी के बढ़ते भाव पर ब्रेक लगने लगा है। सप्ताह भर पहले जहां चीनी का एक्स-मिल भाव 68 रुपये किलो तक पहुंच गया था, वहीं अब यह करीब 53-55 रुपये किलो रह गया है। महाराष्ट्र में भाव 51-52 रुपये और कोलकाता में थोक भाव करीब 53 रुपये किलो तक आ गया है।

हालांकि, इसका पूरा लाभ अभी उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा है। आयातित चीनी की खेपों के पहुंचने, बंदरगाहों पर मौजूद चीनी के बाजार में आने और बिना बिके घरेलू कोटे की आपूर्ति बढ़ने से चीनी बाजार दबाव में आ सकता है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

10 लाख टन कच्ची चीनी आयात की तैयारी की सरकार का मानना है कि खराब मौसम के कारण कम पैदावार की आशंका बढ़ी तो जमाखोरों ने कृत्रिम कमी पैदा कर दी। इससे कीमतों में अचानक उछाल आया। इस धारणा को ध्वस्त करने के लिए सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की तैयारी कर ली। करीब 80 हजार टन की चार खेप निर्यातक देशों के बंदरगाहों से रवाना भी हो चुकी हैं, जो जल्द पहुंचने वाली है।

इन्हें रिफाइन कर घरेलू बाजार में उतारना है। इसके अलावा देश के बंदरगाहों पर पहले से भी तीन-चार लाख टन चीनी पड़ी हुई है, जिसे रिफाइन करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकारी हंटर से घटे चीनी के दाम अगस्त के लिए आवंटित लेकिन अभी तक बाजार में नहीं उतारे गए चीनी कोटे को भी जारी करने का निर्देश दिया गया है। इससे चीनी की आपूर्ति बढ़ने वाली है। इसी तरह चीनी डीलरों के लिए 30 नवंबर तक अधिकतम 400 टन का स्टाक रखने की सीमा तय की गई है। एक सितंबर से बड़े थोक उपभोक्ता भी 15 दिन की खपत से अधिक चीनी नहीं रख सकेंगे। स्टाक की जांच के लिए केंद्र और राज्यों की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं, जो अभी तक एक हजार से अधिक स्थानों पर छापेमारी कर चुकी हैं। इनका बड़ा असर बाजार की धारणा और जमाखोरों की मंशा पर पड़ा। ऐसे में ज्यादा कमाई की उम्मीद लगाए सट्टेबाजों में बेचैनी बढ़ी और वे स्टाक को बाजार में उतारना बेहतर समझा। चीनी के भाव में गिरावट (21 अगस्त से 26 अगस्त 2026 के बीच) शहर 21 अगस्त 26 अगस्त गिरावट दिल्ली 6,600 6,000 600 कानपुर 6,650 6,050 600 रायपुर 6,600 5,800 800 मुंबई 6,700 5,800 900 रांची 6,700 6,100 600 कोलकाता 6,750 6,000 750 (नोट - रुपये प्रति क्विंटल, स्रोत स्थानीय मंडिया) प्याज का भाव भी पस्त सरकार ने प्याज की कीमतों को थामने के लिए भी चीनी वाला फार्मूला अपनाया, जिससे तीन दिनों के भीतर ही प्याज का भाव भी पस्त होता दिखा। प्याज की सबसे बड़ी मंडी नासिक में सोमवार को प्याज का भाव 50 रुपये प्रति किलो था, जो बुधवार को गिरकर 42 रुपये प्रतिकिलो पर आ गया। तीन दिनों में करीब आठ रुपये की गिरावट आ गई।

उपभोक्ता मामले की सचिव निधि खरे ने साफ किया है कि देश में प्याज की कमी नहीं है और घरेलू मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टाक है। इस बार प्याज का उत्पादन 307.37 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 307.67 लाख टन के लगभग बराबर है।