नकली दवाओं की निगरानी पर राज्यों की लापरवाही, 'सुगम लैब्स पोर्टल' पर 16 में से सिर्फ 5 राज्यों ने पूरी की प्रक्रिया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में घटिया और मानकों पर खरी नहीं उतरने वाली दवाओं पर निगरानी मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की डिजिटल पहल को राज्यों की लापरवाही के कारण आपेक्षित गति नहीं मिल पा रही है।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के सुगम लैब्स पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से अब तक केवल 5 ने ही अपनी प्रक्रिया पूरी की है।

11 राज्यों ने नहीं भेजा लैब का विवरण

CDSCO ने सितंबर में सभी राज्यों से पोर्टल पर पंजीकरण के लिए संबंधित अधिकारियों और दवा जांच प्रयोगशालाओं का विवरण मांगा था।

हालांकि आवेदन करने वाले 16 में से 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अब तक यह जरूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। इस सुस्ती को देखते हुए केंद्रीय औषधि नियामक ने सभी राज्यों के औषधि नियंत्रकों को पत्र लिखकर पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है।

बाजार से खराब दवाएं वापस हटाने की व्यवस्था नहीं देश में जांचे गए दवाओं के नमूनों में 3.2 से 3.5 प्रतिशत तक नमूने घटिया या नकली पाए जाते हैं। चिंता की बात यह है कि समस्या सिर्फ खराब दवाओं की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें बाजार से वापस हटाने का कोई प्रभावी कानूनी तंत्र भी मौजूद नहीं है।

वर्तमान में दवा वापसी को लेकर जो नियम हैं, वे केवल दिशा-निर्देश हैं, न कि कानूनी रूप से बाध्यकारी कानून। केंद्रीय नियामक ने जुलाई 2024 में दवा वापसी के दिशा निर्देशों में संशोधन किया था, जिसमें दवा निर्माता और विपणन कंपनी पर खराब दवा वापस लेने की जिम्मेदारी डाली गई थी, लेकिन अनिवार्य वापसी का स्पष्ट कानूनी प्रावधान अब भी नहीं है।