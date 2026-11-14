दक्षिण भारत में 'गोर हब्बा' त्योहार में एक दूसरे पर गोबर फेंक कर खुशियां मनाते हैं लोग, गांव की समृद्धि की करते हैं कामना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण भारत में गोर हब्बा त्योहार को लेकर काफी उल्लास होता है। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर दीवाली के ठीक अगले दिन मनाया जाने वाला एक अनोखा त्योहार है। इसे 'गाय के गोबर का उत्सव' भी कहा जाता है।

लोग गोर हब्बा को सदियों पुराना त्योहार बताते हैं। इस दिन काफी गांव वाले जमा होकर गोबर से खेलते हैं। इस त्योहार में लोग एक दूसरे को गोबर लगाते हैं। खुशी में एक दूसरे पर गोबर फेंकते हैं। ये गांव के देवता बीरेश्वर स्वामी की भक्ति से जुड़ा है।

सदियों पुराना है रिवाज तमिलनाडु-कर्नाटक बॉर्डर के पास गुमाटापुरा गांव में इसे खास तौर पर मनाया जाता है। सदियों पुराने रिवाज को दीवाली के बाद मनाया जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि गाय के गोबर में पवित्र करने वाले गुण होते हैं। इसलिए इसके शरीर पर लगने से शरीर की शुद्धि होती है। ग्रामीणों का मानना है कि इससे गांव में भाईचारा, अच्छी सेहत और समृद्धि आती है।

लोगों के साथ होने का त्योहार इसके साथ ही यह त्योहार अलग-अलग जगहों पर काम करने वाले गांववालों को फिर से मिलने और जश्न मनाने का मौका भी देता है। कहा जाता है कि यह लगभग 300 साल पुराना है। गोर हब्बा इस इलाके की सांस्कृतिक विरासत का एक दिलचस्प हिस्सा बना हुआ है।