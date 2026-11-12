तिहाड़ जेल में बंद चार्ल्स शोभराज की दोस्त के लिए खाना लेकर गई थीं सोनिया गांधी, किताब में किया जिक्र

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी अपनी किताब को लेकर फिलहाल चर्चा में हैं। उनकी किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) के कुछ अंश में चार्ल्स शोभराज की साथी का भी जिक्र है।

सोनिया 1978 के क्रिसमस को याद करते हुए लिखती हैं कि उनकी सास इंदिरा गांधी दिल्ली की तिहाड़ जेल में थीं। सोनिया को उनको लिए खाना लेकर जाना था, लेकिन सास इंदिरा के कहने पर एक ऑस्ट्रेलियाई महिला के लिए भी अतिरिक्त खाना लिया। सोनिया अपनी किताब में उस महिला को सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज की साथी के तौर पर जिक्र करती हैं।