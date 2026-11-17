डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अब से ठीक पांच साल पहले सोनिया गांधी और उनके बच्चों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सात पन्नों का पत्र लिखकर कांग्रेस छोड़ दी थी। आरोप लगाया कि उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए आधी रात को साजिश रची गई। इसके बाद वह बीजेपी में शामिल हो गए और अब सीधे सोमवार को दिल्ली में सोनिया गांधी के संस्मरण बिलॉगिंग: अ जर्नी ऑफ लव के विमोचन कार्यक्रम में सबसे आगे की पंक्ति में बैठे थे।

इस कार्यक्रम में मौजूद एकमात्र भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को मंच से राहुल गांधी ने खास तौर पर पहचाना और उन्हें अपने परिवार की कहानी के केंद्र में ला खड़ा किया। 84 वर्षीय अमरिंदर से बाद में यह सवाल पूछा गया कि क्या वह 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में वापस आ सकते हैं। उन्होंने इससे इनकार करते हुए कहा, “हम यहां एक सामाजिक कार्यक्रम के लिए आए हैं। इसमें राजनीतिक मुद्दे कहां से आ गए?”

राजीव-सोनिया गांधी की शादी से जुड़ा किस्सा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने माता-पिता की शादी के बारे में बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अमरिंदर सिंह की ओर रुख किया और उस इकलौती लड़ाई का जिक्र किया जो गांधी दंपति के बीच हुई थी, शायद 1980 के दशक में।

राहुल ने कहा, "मैंने यहां अमरिंदर सिंह जी को देखा।" फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोले, "हमने उन्हें (राजीव और सोनिया को) बहस करते तो देखा है, लेकिन लड़ते हुए सिर्फ एक बार देखा है।" उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता के बीच कभी-कभी बहस हो जाती थी, लेकिन उनमें से सिर्फ एक को ही लड़ाई कहा जा सकता है यानी एक तीखी बहस, जो कुछ-कुछ प्रेमियों के बीच होने वाली नोक-झोंक जैसी थी।

राहुल गांधी ने बताया कि यह एक बहुत बड़ा संयोग था, "जब यह घटना घटी तब मेरे पिता फोन पर अमरिंदर सिंह से बात कर रहे थे।" उन्होंने अमरिंदर से पूछा, "क्या आपको याद है?" इस पर वे वरिष्ठ नेता मुस्कुरा दिए। राहुल गांधी ने घर पर साथ बैठकर खाना खाने के पलों को याद करते हुए कहा, "हर खाने के समय पापा वहां होते थे और पापा की गोद में मम्मा बैठी होती थीं।"

इसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे परिवार ने राहुल की दादी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक हत्या (1984) में खो दिया और जब उनके पिता राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे एक धमाके (1991) में मारे गए तो उनका पूरा सहारा ही टूटकर बिखर गया।

राजीव गांधी के पुराने साथी रहे अमरिंदर सिंह पटियाला के पूर्व शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले अमरिंदर के संबंध राजीव गांधी के समय से हैं। राजीव उनके स्कूल के साथी और दोस्त थे, जो उन्हें कांग्रेस में लेकर आए थे। हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक आस्क-मी-एनीथिंग सेशन के दौरान राहुल गांधी ने उन्हें अपना पसंदीदा नेता बताया।

अमरिंदर सिंह ने क्या कहा? सोमवार को राहुल की कहानी पर अमरिंदर ने बाद में कहा कि उन्हें ठीक-ठीक याद नहीं कि वे किस समय की बात कर रहे थे, "(राजीव गांधी के साथ) कई बार बातचीत हुई थी।" जब उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी में वापस लौटने को लेकर कोई बातचीत हुई है तो अमरिंदर ने कहा, “मैं इस परिवार को कई सालों से जानता हूं। हमारे बीच बहुत करीबी रिश्ता है... किसी ने मुझसे कभी यह नहीं पूछा कि मुझे उनके साथ जुड़ना चाहिए या नहीं। उनके साथ मेरी बातचीत पूरी तरह से सामाजिक रही है। उन्होंने न तो कभी मुझसे अपने साथ जुड़ने के लिए कहा है और न ही ऐसा न करने की कोई सलाह दी है।”

उन्होंने कहा कि उन्हें निमंत्रण मिला था, इसलिए वे बस शिष्टाचार निभा रहे थे। उन्होंने बताया, “जब मैंने अपनी किताबें लॉन्च कीं तो सोनिया जी तीन लॉन्च कार्यक्रमों में शामिल हुई थीं।” उन्होंने आगे कहा, “कई अन्य देशों में लोग अपनी राजनीतिक विचारधारा से अलग हटकर भी आपस में सामाजिक संबंध बनाए रखते हैं।”

अमरिंदर की वापसी को लेकर अन्य कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने अमरिंदर की वापसी में अपनी दिलचस्पी नहीं छिपाई, लेकिन इससे ज्यादा कुछ कहने से बचते हुए कहा, "मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं... अगर वह हमारे साथ होते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता।"

एक अन्य वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी ने कहा कि इस कार्यक्रम का कोई राजनीतिक अर्थ नहीं था। उन्होंने कहा, “इसमें वे लोग शामिल हुए जो व्यक्तिगत रूप से सोनिया गांधी से जुड़े रहे हैं और उनके साथ करीबी संबंध रखते हैं। जैसा कि अमरिंदर सिंह ने अक्सर कहा है, उनके इस परिवार के साथ करीबी रिश्ते हैं इसलिए उनका वहां मौजूद होना स्वाभाविक था।”

अमरिंदर सिंह को लेकर क्यों हो रही चर्चा? अमरिंदर की मौजूदा पार्टी और केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी पंजाब में अपने दम पर अपनी छाप छोड़ने की उम्मीद कर रही है। पार्टी ने इस किताब पर मुख्य रूप से ऐसे दावे किए हैं जिनका मकसद कांग्रेस को घेरना है। उनका कहना है कि कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी या तो कांग्रेस के गुनाहों को छिपा रही हैं या फिर उन्हें स्वीकार कर रही हैं।

हाल ही में दिल्ली में अमरिंदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी अपने पुराने वरिष्ठ सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के साथ फिर से गठबंधन कर सकती है।

'हैलो, अंकल अमरिंदर' सोमवार को दिखी यह गर्मजोशी अगस्त में इंस्टाग्राम पर हुए एक आस्क मी एनीथिंग सत्र के दौरान राहुल गांधी के एक सार्वजनिक बर्ताव के बाद देखने को मिली है। उस सत्र में उनसे पूछा गया था कि बीजेपी नेताओं में उनका पसंदीदा नेता कौन है।

उन्होंने तुरंत जवाब दिया, "कैप्टन अमरिंदर सिंह, बिल्कुल। मेरी उनके साथ अच्छी बनती है। वे काफी कूल हैं और उन्हें सैन्य इतिहास की गहरी समझ है।" उन्होंने अमरिंदर सिंह द्वारा लिखी गई कई किताबों का जिक्र करते हुए यह बात कही। अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने कहा, "हेलो, अंकल अमरिंदर!"

अगले दिन अमरिंदर ने जवाब दिया कि राहुल गांधी का उनके बारे में अच्छी बातें कहना अच्छा लगा और यह भी कहा कि वह राहुल और प्रियंका गांधी को उनके बचपन से जानते हैं। उन्होंने तब यह भी कहा कि गांधी परिवार के साथ उनके रिश्ते बने रहेंगे, लेकिन वह बीजेपी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

राहुल गांधी की अगस्त वाली टिप्पणी के बाद अमरिंदर सिंह के साथ जुड़े रहे कांग्रेस नेता राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि अगर अमरिंदर वापस आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। इससे पहले पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी।

हाल ही में, पंजाब में पार्टी के प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि अमरिंदर सिंह एक बड़े कद के नेता हैं और राजनीति में कुछ भी संभव है। जानकारों का मानना है कि कैप्टन की वापसी से कांग्रेस की छवि को कुछ हद तक फायदा मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के इस पड़ाव पर सत्ता का कोई नया केंद्र बनने की कोई इच्छा नहीं जताई है।

अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से क्यों बनाई दूरी? सोमवार का नजारा 2021 के पतझड़ से बिल्कुल अलग था जब सत्ता के लंबे संघर्ष के बाद अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने उस समय कहा था कि उन्हें अपमानित महसूस हुआ। अक्टूबर में उन्होंने घोषणा की कि वह अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे। 2 नवंबर, 2021 को उन्होंने तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सात पन्नों का पत्र लिखकर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अपने नए संगठन का नाम पंजाब लोक कांग्रेस रखा।

पत्र में उन्होंने लिखा, "आपके और आपके बच्चों के बर्ताव से मुझे सचमुच बहुत गहरी ठेस पहुंची है।" उन्होंने राहुल और प्रियंका पर सिद्धू को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, सिद्धू को पाकिस्तानी डीप स्टेट का समर्थक बताया और कहा कि सोनिया ने इस मामले से आंखें मूंद लेना ही बेहतर समझा।

उन्होंने यह भी लिखा कि भले ही सोनिया उन्हें उनके 50 से अधिक वर्षों के सार्वजनिक जीवन के अधिकांश समय से जानती थीं, लेकिन आपने मुझे या मेरे चरित्र को कभी नहीं समझा। सोनिया गांधी ने अगले ही दिन उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया।