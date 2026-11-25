डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। शहर के केपीएचबी पुलिस थाना क्षेत्र में खड़ी कार के अंदर एक शख्स की लाश मिली है। जांच के बाद इसकी पहचान सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर की गई।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को हैदराबाद के KPHB पुलिस थाना क्षेत्र में कार के अंदर 50 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव कार के अंदर मिला। जिस कार में उनका शव मिला है वो भी उनका ही बताया जा रहा है।

पत्नी ने दर्ज कराई शिकायत मृतक की पहचान कोंडापुर के रहने वाले परचुरी सुधी के रूप में हुई है। उनकी पत्नी ने उन्हें खड़ी कार के अंदर देखा। देखने के बाद उन्होंने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी। उन्होंने इस घटना के संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई है।