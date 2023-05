VIDEO: कर्नाटक में वोटों की गिनती के बीच बीजेपी कैंप ऑफिस में घुसा सांप, CM भी परिसर में मौजूद

नई दिल्ली,एजेंसी। कर्नाटक में मतों की गिनती जारी है। रुझानों में बीजेपी पीछे चल रही है तो वहीं कांग्रेस भारी मतों से आगे चल रही है। इस बीच शिगगांव में भाजपा कैंप कार्यालय परिसर में अचानक एक सांप घुस आया। सांप को रेस्क्यू कर बाहर निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि इस कार्यालय परिसर में फिलहाल मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद हैं।

#WATCH A snake which had entered BJP camp office premises in Shiggaon, rescued; building premises secured amid CM's presence pic.twitter.com/1OgyLLs2wt— ANI (@ANI) May 13, 2023