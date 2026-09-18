'ऐसा अक्सर होता है', PM मोदी को बर्थडे विश करने में शशि थरूर से हुई ग्रामर मिस्टेक; मीम्स की आई बाढ़

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जब अपने फील्ड में महारत हासिल किए किसी शख्स से गलती हो जाए तो खबर बनना लाजमी है। ऐसा ही कुछ हुआ कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ, उनकी एक छोटी सी ग्रामर मिस्टेक ने सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ ला दी।

क्या है पूरा माजरा? गुरुवार, 17 सितंबर को शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया पर जन्मदिन की बधाई दी। इस बढाई संदेश में सांसद से व्याकरण की एक छोटी-सी गलती हो गई। बधाई संदेश में थरूर से प्रीपोजिशन (संबंध-सूचक शब्द) का इस्तेमाल गलत हो गया। फिर क्या था, एक के बाद एक यूजर्स ने कमेंट्स की बरसात कर दी। थरूर से हुई भारी मिस्टेक दरअसल थरूर ने संदेश में 'on his 76th birthday' (उनके 76वें जन्मदिन पर) लिखने के बजाय, 'in his 76th birthday' लिख दिया था। यह एक ऐसी गलती थी जिसे सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत पकड़ लिया।

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ थरूर ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, 'प्रधानमंत्री @narendramodi को उनके 76वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई।' उन्होंने आगे लिखा, 'उनके लिए एक बहुत ही सुखद दिन और आने वाला साल स्वस्थ और संतोषजनक हो, इसकी कामना करता हूं। इस अवसर पर हमारी प्यारी मातृभूमि की निरंतर जनसेवा के लिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं।'

एक यूजर ने इस गलती की ओर इशारा करते हुए कहा कि थरूर से भी गलती हो सकती है। यूजर ने लिखा, 'शशि जी से व्याकरण की गलती हो गई। भले ही यह 'fat finger' (टाइपिंग के दौरान उंगली फिसलने) की वजह से हुआ हो।'