'मेरे प्रधानमंत्री... काशी आना मेरा सौभाग्य', PM मोदी के 76वें जन्मदिन पर चिराग पासवान का दिखा खास अंदाज

डिजिटल डेस्क, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर वाराणसी में जश्न का माहौल है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और LJP (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान का अंदाज चर्चा में है। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री को ‘मेरे प्रधानमंत्री’ कहकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र काशी आकर उन्हें बधाई देना उनके लिए सौभाग्य की बात है।

काशी पहुंचे चिराग, PM मोदी को खास अंदाज में दी बधाई वाराणसी एयरपोर्ट पर चिराग पासवान ने कहा कि वह अपनी ओर से और अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए हैं। उन्होंने काशी आने को अपने लिए सौभाग्य बताया।

चिराग ने प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन और देश के विकास के विजन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का विजन सामने रखा गया है। ‘मेरे प्रधानमंत्री’... चिराग के शब्दों पर टिकी नजर चिराग पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक संबंधों को लेकर पहले भी चर्चा होती रही है। वाराणसी में दिए बयान में चिराग ने जिस तरह ‘मेरे प्रधानमंत्री’ कहकर संबोधित किया, वह उनके संदेश का प्रमुख हिस्सा बन गया।

प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में चिराग पासवान भी प्रमुख NDA नेताओं के साथ मौजूद रहे। इस दौरान काशी में जन्मदिन समारोह और सेवा से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। काशी से वडनगर तक 500 बाइकर्स का सफर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर वाराणसी से उनके जन्मस्थान वडनगर तक ‘सेवा संकल्प’ बाइक यात्रा भी निकाली गई। इस यात्रा में करीब 500 लोग 250 मोटरसाइकिलों पर शामिल हुए। यह यात्रा प्रधानमंत्री के वाराणसी से जुड़ाव और वडनगर की उनकी जन्मभूमि को जोड़ते हुए आयोजित की गई। यात्रा को मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने से जुड़े कार्यक्रमों का भी हिस्सा बनाया गया। जन्मदिन के साथ 25 साल के सार्वजनिक जीवन का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन इस साल उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों से भी जुड़ा है। इसके तहत ‘सेवा संकल्प अभियान’ के जरिए अलग-अलग सेवा और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

वाराणसी में भी रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, प्रार्थना और अन्य कार्यक्रम हुए। काशी से वडनगर तक की बाइक यात्रा इसी व्यापक आयोजन का हिस्सा रही। काशी में NDA का दिखा जुटान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर वाराणसी में NDA के कई प्रमुख नेता एक साथ नजर आए। चिराग पासवान के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू भी कार्यक्रमों में शामिल हुए।

काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना और अन्य कार्यक्रमों के दौरान नेताओं ने प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। नीतीश कुमार ने भी PM मोदी को दी बधाई बिहार के मुख्यमंत्री पद से हट चुके और अब राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की।

बिहार की राजनीति में NDA के प्रमुख सहयोगी दल JDU की ओर से भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी गईं। इससे बिहार में NDA के सहयोगी दलों की ओर से मोदी के जन्मदिन पर सामने आए संदेशों की कड़ी जुड़ी। JDU नेताओं ने भी दी शुभकामनाएं JDU के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। पार्टी नेताओं ने उनके सार्वजनिक जीवन, सेवा और देश के विकास से जुड़े विजन का उल्लेख किया। इस बीच देशभर से प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं मिलीं। अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी अपने-अपने संदेश जारी किए। चिराग के बयान में क्या रहा खास? प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर वाराणसी पहुंचकर चिराग पासवान ने एक तरफ व्यक्तिगत और राजनीतिक संबंधों का उल्लेख किया, तो दूसरी तरफ काशी से वडनगर तक होने वाली यात्रा में भी उनकी मौजूदगी रही।