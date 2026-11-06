'भारत के मेयरों के पास शक्ति नहीं', नित्या रमन की तारीफ कर शशि थरूर ने कसा तंज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजिल्स में भारतीय मूल की नित्या रमन ने नया इतिहास रच दिया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में जन्मी नित्या रमन लॉस एंजिल्स की पहली भारतीय-अमेरिकी और पहली दक्षिण एशियाई मेयर चुनी गई हैं।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नित्या रमन को लॉस एंजिल्स की मेयर चुने जाने पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने इस जीत का इस्तेमाल भारत के शहरों में मेयरों को मिलने वाले सीमित अधिकारों की आलोचना करने के लिए भी किया।

शशि थरूर ने भारतीय शहरी शासन व्यवस्था पर निशाना साधा वरिष्ठ कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नित्या रमन को जीत की शुभकामनाएं दीं और इसे भारत के लिए गौरव का क्षण बताया। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका के दो सबसे बड़े शहरों का जिक्र करते हुए न्यूयॉर्क के जोहरान ममदानी का भी उल्लेख किया और कहा कि दोनों प्रमुख शहरों की कमान अब भारतीय मूल के हाथों में होगी।

थरूर ने 'X' पर लिखा, 'तिरुवनंतपुरम की बेटी, नित्या रमन, लॉस एंजिल्स की नई मेयर हैं।' इसके साथ ही थरूर ने भारत के शहरों में मेयरों को मिलने वाले सीमित अधिकारों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा, 'मुझे पूरा भरोसा है कि वे भारत के अपने समकक्षों की तुलना में कहीं बेहतर काम करेंगी। भारत में बिट्रिशकालीन औपनिवेशिक व्यवस्था के कारण मेयरों के पास कोई वास्तविक अधिकार नहीं होते, अधिकार और बजट अलग-अलग विभागों में बंटे हैं, जिसके चलते यहां के मेयर अपने शहरों को प्रभावी ढंग से चलाने में असमर्थ रहते हैं।'