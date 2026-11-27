डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, जहां सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच नेतृत्व व चुनावी रणनीति को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। यूपी में सीएम का चेहरा योगी ही रहेंगे या कोई और नया चेहरा होगा, इस पर भी चर्चा तेज हो गई है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, इसी कड़ी में शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते हुए उन्हें हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बताया और विश्वास जताया कि विधानसभा चुनावों के बाद भी वही राज्य का नेतृत्व करेंगे।

संजय राउत ने की सीएम योगी की सराहना शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि योगी आदित्यनाथ ने खुद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है, तो यह काबिल-ए-तारीफ है। राउत के अनुसार, योगी जी एक सक्षम व्यक्ति हैं और वे भी उनसे प्यार करते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के ऐसे चेहरे हैं जो सबसे ऊपर खड़े हैं, यदि योगी नहीं हैं तो यूपी नहीं है। राउत ने यह भी जोड़ा कि यदि योगी जी ने यह बात कही है, तो उन्हें पूरा भरोसा है कि उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुमत मिलेगा और चुने हुए अधिकांश विधायक उनका समर्थन करेंगे।

सीएम चेहरे पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान बुधवार को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि विधानसभा चुनावों के बाद पार्टी के चुने हुए विधायक ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला करेंगे, जिससे यह संकेत मिला कि पार्टी ने अभी अगले चुनावों के लिए किसी चेहरे पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, मौर्य ने कहा कि चुनाव के समय बीजेपी का चेहरा कमल का फूल होता है और चुनाव इसी के आधार पर लड़े जाते हैं। चुनाव के बाद जब विधायक चुने जाते हैं, तो उनकी बैठक होती है और केंद्रीय पर्यवेक्षक आते हैं।