डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस (IOC) के उपाध्यक्ष और कनाडा में सक्रिय एक सदस्य ने IOC चेयरमैन सैम पित्रोदा के खिलाफ आंतरिक बगावत छेड़ दी है। सैम पित्रोदा ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, जिसके बाद यह बगावत देखने को मिल रही है।

IOC उपाध्यक्ष ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर सैम पित्रोदा के बयानों की निंदा की और उन्हें तुरंत ओवरसीज विंग के प्रमुख के पद से हटाने की मांग की है। पीएम मोदी की तारीफ करने पर घिरे पित्रोदा सैम पित्रोदा ने प्रधानमंत्री मोदी को व्यक्तिगत स्तर पर एक गर्मजोशी से भरे, दयालु, स्नेही और परवाह करने वाले इंसान के रूप में बताया था। लेकिन IOC के उपाध्यक्ष जॉर्ज अब्राहम को उनकी बातें सही नहीं लगीं।

जॉर्ज अब्राहम ने पित्रोदा के बयानों पर आपत्ति जताने के बावजूद पीएम मोदी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंधों और राजनीतिक मतभेदों के बीच शालीनता बनाए रखने की जरूरत को स्वीकार किया। जॉर्ज अब्राहम ने सैम पित्रोदा को एक विस्तृत ईमेल लिखा और उनके इस बयान पर आपत्ति जताई। अब्राहम ने पित्रोदा को भेजे ईमेल में लिखा, 'हम पहले से ही विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय (डायस्पोरा) के बीच धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर अपनी चिंताएं पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि वहां पीएम मोदी को काफी समर्थन हासिल है।'

अब्राहम ने आगे लिखा, 'ऐसे में जब हमारे अपने चेयरमैन सार्वजनिक रूप से उनके व्यक्तिगत गुणों की इतनी तारीफ करते हैं, तो कई लोगों के लिए व्यक्तिगत दोस्ती और राजनीतिक समर्थन के बीच का फर्क समझना मुश्किल हो सकता है।'

'दोस्तों के साथ वे कैसे हैं, हमें ये नहीं देखना' अब्राहम ने सैम पित्रोदा के पीएम मोदी के साथ व्यक्तिगत संबंधों को समझते हुए आगे कहा, 'व्यक्तिगत दयालुता एक अलग बात है। राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल और लाखों लोगों पर इसके नतीजे बिल्कुल अलग चीजें हैं।'

जॉर्ज अब्राहम ने आगे लिखा, 'तानाशाहों के भी दोस्त होते हैं और वे अपने निजी दायरे के लोगों के साथ बहुत आकर्षक और उदार हो सकते हैं। लेकिन इतिहास नेताओं को इस आधार पर नहीं परखता कि वे अपने दोस्तों के साथ कितने अच्छे से पेश आते हैं, बल्कि इस आधार पर परखता है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सबसे कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं।'

IOC उपाध्यक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा, 'क्या प्रधानमंत्री के प्रति दिखाई गई व्यक्तिगत गर्मजोशी का मेल, हजारों नागरिकों के विस्थापन जैसी घटनाओं के साथ बिठाया जा सकता है? हिंसा शुरू होने के बाद, उन्हें मणिपुर जाने में दो साल से ज्यादा का समय लग गया। उन बदकिस्मत पीड़ितों के लिए वह अपनापन, दया और संवेदना कहां थी?'

अब्राहम ने आगे कहा, 'दया को सिर्फ इस बात से नहीं मापा जा सकता कि कोई नेता अपने दोस्तों के साथ कैसा बर्ताव करता है। इसे इस बात से भी मापा जाना चाहिए कि वह उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जो उससे असहमत हैं, जो अलग तरीके से पूजा करते हैं, या जिनके पास बहुत कम राजनीतिक ताकत है।'