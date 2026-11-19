डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के शताब्दी समारोह में भारत की आर्थिक वृद्धि और गरीबी में कमी का जिक्र किया। इससे एक दिन पहले ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि देश एक आर्थिक आपदा की चपेट में है।

नई दिल्ली के भारत मंडपम में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जिसकी विकास दर लगभग 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 'भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था' उन्होंने कहा, "आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जिसके लगभग 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। अक्टूबर में भारत का वस्तुओं का निर्यात लगभग 50 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो हमारा अब तक का सबसे अधिक मासिक वस्तु निर्यात है।"

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भारत के लिए अपने ग्रोथ फोरकास्ट में बदलाव कर रही हैं। उन्होंने कहा, "भारत के शानदार प्रदर्शन की वजह से मूडीज रेटिंग्स, एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स, फिच रेटिंग्स, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (ADB) जैसी संस्थाएं हमारे विकास के अनुमानों को ऊपर की ओर संशोधित कर रही हैं।"

'50 करोड़ भारतीयों ने दी गरीबी को मात' प्रधानमंत्री ने पिछले एक दशक में गरीबी कम होने का जिक्र करते हुए विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा, "विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट बताती है कि महज 12-13 वर्षों में 50 करोड़ भारतीयों ने गरीबी को मात दी है।"

1970 के दशक की नीतियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कांग्रेस के गरीबी हटाओ नारे का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "1970 के दशक में जब गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था तब भारत की आबादी लगभग 50 करोड़ थी। उस समय भी गरीबी को खत्म किया जा सकता था लेकिन FICCI इस बात का गवाह है कि उस समय की नीतियों में खामियां थीं और दुर्भाग्य से सही नीयत की कमी थी।"

भारत की आर्थिक चुनौतियों का जिक्र उन्होंने आगे कहा, "जब हमने सही नीतियों और सही इरादों के साथ काम किया तो सिर्फ 12-13 सालों में 50 करोड़ गरीब लोग गरीबी से बाहर आ गए।" प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जिसमें लाइसेंस-कोटा राज का दौर और वह समय भी शामिल है जब देश को फ्रैजाइल फाइव (कमजोर अर्थव्यवस्था वाले पांच देशों) में गिना जाता था।