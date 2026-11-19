डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 13 वर्षों में देश की प्रगति को दर्शाने के लिए जीटीए 6 के लॉन्च का सहारा लिया। प्रधानमंत्री के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की गई एक पोस्ट में दिखाया गया है कि जीटीए 5 (जो 2013 में आया था) और जीटीए 6 के बीच भारत ने किस तरह तरक्की की है।

इस पोस्ट के साथ कैप्शन दिया गया है, "भारत एक बिल्कुल नया गेम खेल रहा है।" साथ दी गई स्लाइडों में उन उपलब्धियों को बताया गया है जिन्हें देश ने हासिल किया है। इनमें पिछले एक दशक में गरीबी में आई भारी कमी भी शामिल है। इसके जरिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली यूपीए सरकार पर तंज कसा गया है।

जीटीए गेम्स की पहचान प्राइसडाउन फॉन्ट का इस्तेमाल इन तस्वीरों में प्राइसडाउन फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि यह एक ऐसा गहरा और प्रभावशाली डिस्प्ले फॉन्ट है, जो जीटीए गेम्स की पहचान है। इस पोस्ट में कहा गया है कि भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी से निकलकर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है।

यह शब्द अगस्त 2013 में मॉर्गन स्टेनली के एक विश्लेषक ने पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की का वर्णन करने के लिए गढ़ा था। इन अर्थव्यवस्थाओं को विदेशी पूंजी प्रवाह पर अत्यधिक निर्भर और वैश्विक वित्तीय स्थितियों में बदलाव के प्रति संवेदनशील माना जाता था। अब भारत को इस समूह का हिस्सा नहीं माना जाता है।

गेमिंग कम्युनिटी से जुड़ने की कोशिश अन्य उपलब्धियों में स्वच्छता मिशन का पूरा होना, सौर ऊर्जा क्षमता में भारी वृद्धि, भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े 440 पंजीकृत स्टार्टअप और विद्युतीकरण के स्तर में सुधार शामिल हैं। गेमिंग समुदाय से जुड़ने के प्रयास में इस पोस्ट में यह भी बताया गया है कि कैसे हाई-स्पीड इंटरनेट की कीमत 308 रुपये प्रति गीगाबाइट (GB) से घटकर 7.51 रुपये प्रति जीबी हो गई है।

प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट में बताई गई अन्य उपलब्धियों में भारत का नक्सलवाद से मुक्त होना और एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में उभरना शामिल है। प्रधानमंत्री युवा पीढ़ी से जुड़ने के लिए अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में अक्सर लोकप्रिय संस्कृति (पॉप कल्चर) से जुड़ी बातों का इस्तेमाल करते हैं।

पोस्ट से प्रभावित नजर आए यूजर्स 10 मिनट से भी कम समय में इस पोस्ट को लगभग 60,000 लाइक्स और करीब 2,000 कमेंट्स मिल गए। ज्यादातर यूजर्स इस पोस्ट से प्रभावित नजर आए। एक यूजर ने कमेंट किया, "अब तक के सबसे कूल प्रधानमंत्री।" एक अन्य यूजर ने कहा, "यह तो बिल्कुल अप्रत्याशित है।" कुछ यूजर्स ने पीएम मोदी को अपना पसंदीदा इन्फ्लुएंसर और ओजी क्रिएटर बताया।