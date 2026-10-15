अरुणाचल की सड़कों पर खुलेआम घूमता दिखा रॉयल बंगाल टाइगर, टू-व्हीलर पर रोक
अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली में सड़क पर रॉयल बंगाल टाइगर दिखने से हड़कंप मच गया।
HighLights
लोअर दिबांग वैली में सड़क पर दिखा बाघ
सुरक्षा हेतु 4 किमी क्षेत्र में दोपहिया वाहन प्रतिबंधित
वन विभाग ने जारी की सावधानी बरतने की एडवाइजरी
डिजिटल डेस्क, रोइंग। अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली में बुधवार दोपहर सड़क पर अचानक एक रॉयल बंगाल टाइगर घूमता नजर आया। बाघ को सड़क पर चलता देख इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 4 किलोमीटर के इलाके में दोपहिया वाहनों पर अस्थायी रोक लगा दी है।
यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब इस इलाके में बाघों की मौजूदगी को लेकर चिंता काफी बढ़ गई है। इससे पहले एक घटना में बाइक से जा रहे एक पुलिस कांस्टेबल की बाघ के हमले में मौत हो गई थी।
सड़क पर घूमता दिखा रॉयल बंगाल टाइगर
रोइंग स्थित मेहाओ वन्यजीव अभयारण्य डिवीजन के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) मितो रूमी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि स्थिति पर नजर रखने और जरूरी कदम उठाने के लिए वन विभाग की एक टीम को तैनात किया गया है।
बाघ के देखे जाने के बाद वन विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें रोइंग-अनिनी सड़क पर सफर करने वाले स्थानीय लोगों, पर्यटकों और यात्रियों (खासकर 19वें और 23वें किलोमीटर के बीच के हिस्से में) से बहुत ज्यादा सावधानी बरतने को कहा गया है।
वन विभाग ने जारी की एडवाइजरी
इस एडवाइजरी के तहत, बताए गए इलाकों में दोपहिया वाहनों से सफर करने पर सख्त मनाही है, खासकर सुबह शाम और रात के समय। लोगों से यह भी कहा गया है कि वे इस इलाके में रुकने, आस-पास देखने, पिकनिक मनाने या बेवजह घूमने-फिरने से बचें। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपने गाड़ियों की खिड़कियां बंद रखें और गाड़ी से बाहर न निकलें।
वन विभाग ने लोगों को आस-पास के जंगली इलाकों में ट्रेकिंग करने या जंगल से छोटी-मोटी चीजें इकट्ठा करने के लिए जाने से भी मना किया है।
साथ ही सभी से अपील की गई है कि वे इंसान और जंगली जानवरों के बीच टकराव को रोकने से जुड़े मौजूदा दिशा-निर्देशों का पालन करें। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों का सहयोग करने की अपील की है।
बाघ देखे जाने पर इस नंबर पर करें कॉल
अगर किसी को बाघ दिखाई देता है, तो उनसे अनुरोध है कि वे रोइंग के मेहाओ वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी डिवीजन के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (RFO) मैगोन लिंग्गी से 7085459372 या 9436221862 नंबर पर संपर्क करें।
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