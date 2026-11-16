रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का न्योता दिया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और लंबित सिंचाई परियोजनाओं के लिए मंजूरी और धनराशि दिलाने तथा अंतरराज्यीय जल विवादों को सुलझाने में मदद मांगी।

मुख्यमंत्री रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी को 11 से 22 दिसंबर तक हैदराबाद में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 के उद्घाटन और समापन समारोहों में शामिल होने का न्योता भी दिया।

पीएम आवास पर हुई मुलाकात

रेड्डी ने तेलंगाना के लिए विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना के तहत अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपये मांगे हैं। यह राशि उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मांगी गई है, जिनका 70 से 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात में राज्य के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी, खेल मंत्री वाकिटि श्रीहरि और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया मौजूद थे।