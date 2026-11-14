हैदराबाद में बाइक रैली में शामिल हुए राहुल गांधी, गिग वर्कर्स की स्कूटी पर बैठे; सीएम रेवंत रेड्डी भी आए नजर

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना 'गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम' की शुरुआत से पहले आज शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैदराबाद में गिग वर्कर्स के साथ एक बाइक रैली में शामिल हुए।

गिग वर्कर्स की इस रैली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और अन्य कांग्रेस नेता भी राहुल गांधी के साथ नजर आए। रैली के दौरान राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी स्कूटी पर पीछे बैठे थे।

यह रैली शहर के आईटी कॉरिडोर में स्थित शिल्परामम सरकारी ऑडिटोरियम से शुरू होकर माधापुर के जयाभेरी ग्राउंड पर खत्म हुई।

गिग वर्कर्स के साथ रैली में शामिल हुए राहुल गांधी

गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम की शुरुआत के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाने के अपने वादे को पूरा कर रही है।

राहुल गांधी ने कहा, 'मेरी तेलंगाना के गिग वर्कर्स के साथ एक बैठक हुई थी। आपने मेरे साथ अपना दुख और दर्द साझा किया। उस समय, मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री और हम सभी ने आपसे वादा किया था कि हम आपकी मांगों पर कदम उठाएंगे और आपकी मदद करने तथा आपकी सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। आज, हम उसी वादे को पूरा कर रहे हैं।'