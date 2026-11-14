'राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस ने किया नजरबंद', तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष रामचंद्र राव का दावा

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने शनिवार को आरोप लगाया कि उन्हें और पार्टी के अन्य नेताओं को 'नजरबंद' (house arrest) कर दिया गया, ताकि वे शहर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन न कर सकें।

राव ने पुलिस की इस कार्रवाई को गैर-कानूनी और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया है। उनका कहना है कि वे कांग्रेस के खिलाफ विरोध जताना चाहते थे, क्योंकि सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं किया और लोगों को धोखा दिया है। इसके अलावा, वे राज्य सरकार द्वारा शहर में आयोजित किए जा रहे 'भारत समिट' के खिलाफ भी विरोध करना चाहते थे।

राव के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तारनाका स्थित उनके आवास पर जमा हो गए और भारत शिखर सम्मेलन के आयोजन को रोकने के लिए उन्हें घर से बाहर निकलने से रोक दिया।