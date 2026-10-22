'बेटे को लॉन्च करने की तैयारी', रेहान वाड्रा के प्रदर्शनी विवाद पर भाजपा ने प्रियंका पर साधा निशाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के बीकानेर हाउस में रेहान वाड्रा की प्रदर्शनी से कुछ तस्वीरें हटाए जाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। भाजपा ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपने बेटे को राजनीति में लांच करना चाहती है। उन्हें अपने बेटे को राजनीति में लाने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजना चाहिए।

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रियंका गांधी के आरोपों को फर्जी बताते हुए कहा कि बीकानेर हाउस की नीति के अनुसार, प्रदर्शनियों में राजनीतिक सामग्री प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत ऐसी सामग्री तत्काल हटाई जानी चाहिए। रेहान वाड्रा, प्रियंका गांधी और राबर्ट वाड्रा के बेटे हैं। वह कलाकार और फोटोग्राफर हैं।

उन्होंने बुधवार को आरोप लगाया था कि दिल्ली में हालिया विरोध प्रदर्शनों को दर्शाने वाली उनकी कई तस्वीरें एकल प्रदर्शनी से पहले हटा दी गईं। प्रियंका गांधी ने इस कदम को अनुचित बताते हुए आरोप लगाया कि युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है।