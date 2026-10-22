'जो सच है उसके साथ खड़े रहो...', बेटे रेहान की प्रदर्शनी से तस्वीरें हटने पर बोलीं प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी ने बेटे रेहान वाड्रा की प्रदर्शनी से तस्वीरें हटाए जाने पर भावुक संदेश दिया, जिसमें उन्होंने बेटे को सच्चाई के साथ खड़े रहने को कहा।
HighLights
प्रियंका गांधी ने बेटे रेहान वाड्रा को भावुक संदेश दिया।
रेहान की प्रदर्शनी से 70 से अधिक तस्वीरें हटाई गईं।
कांग्रेस नेताओं ने कलाकृतियां हटाए जाने की आलोचना की।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को अपने बेटे रेहान वाड्रा के लिए एक भावुक संदेश साझा किया। दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित रेहान की फोटोग्राफी प्रदर्शनी से कथित तौर पर 70 से ज्यादा कलाकृतियां हटा दी गईं, क्योंकि उनमें कथित तौर पर राजनीतिक सामग्री थी।
उन्होंने कहा, "जब सत्ता में बैठा कोई व्यक्ति किसी दूसरे की अभिव्यक्ति से डरने लगता है तो उसे शायद इस बात का एहसास नहीं होता, लेकिन वह असल में उसी सत्ता को खो देता है जिसे वह बचाने की कोशिश कर रहा होता है।"
'तुम सच के साथ खड़े रहो'
उन्होंने आगे कहा, "तुम सच के साथ खड़े रहो और हर खूबसूरत चीज खुद-ब-खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। मुझे तुम पर गर्व है और हमेशा रहेगा।" संदेश के अंत में उन्होंने खुद को "मम्मा" के रूप में लिखा।
रेहान ने क्या आरोप लगाया?
रेहान ने आरोप लगाया कि बीकानेर हाउस के प्रबंधन ने उनसे नो आइडिया इज फाइनल नामक प्रदर्शनी से उन तस्वीरों को हटाने के लिए कहा, जिनमें दिल्ली में युवाओं के विरोध-प्रदर्शनों को दिखाया गया था।
उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें तिरंगे वाली दो तस्वीरों को हटाने के लिए कहा गया था। बुधवार को जारी एक बयान में रेहान ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज वाली तस्वीरों को हटाने से इनकार कर दिया और प्रदर्शनी अब सीमित दायरे में ही जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि वह विरोध-प्रदर्शनों की तस्वीरों के पूरे संग्रह को प्रदर्शित करने के लिए कोई दूसरी जगह तलाशेंगे।
कांग्रेस नेताओं ने की आलोचना
कलाकृतियों को हटाए जाने की इस घटना की कांग्रेस नेताओं ने आलोचना की है, जिनमें प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा, राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा और सांसद कार्ति चिदंबरम शामिल हैं। खेड़ा ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनी की लगभग आधी यानी 74 कलाकृतियों को राजनीतिक होने के कारण हटा दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि विरोध-प्रदर्शनों को दर्शाने वाली तस्वीरों और राष्ट्रीय ध्वज वाली तस्वीर पर आपत्ति क्यों जताई गई।
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