'जो सच है उसके साथ खड़े रहो...', बेटे रेहान की प्रदर्शनी से तस्वीरें हटने पर बोलीं प्रियंका गांधी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को अपने बेटे रेहान वाड्रा के लिए एक भावुक संदेश साझा किया। दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित रेहान की फोटोग्राफी प्रदर्शनी से कथित तौर पर 70 से ज्यादा कलाकृतियां हटा दी गईं, क्योंकि उनमें कथित तौर पर राजनीतिक सामग्री थी।

उन्होंने कहा, "जब सत्ता में बैठा कोई व्यक्ति किसी दूसरे की अभिव्यक्ति से डरने लगता है तो उसे शायद इस बात का एहसास नहीं होता, लेकिन वह असल में उसी सत्ता को खो देता है जिसे वह बचाने की कोशिश कर रहा होता है।"

'तुम सच के साथ खड़े रहो' उन्होंने आगे कहा, "तुम सच के साथ खड़े रहो और हर खूबसूरत चीज खुद-ब-खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। मुझे तुम पर गर्व है और हमेशा रहेगा।" संदेश के अंत में उन्होंने खुद को "मम्मा" के रूप में लिखा।

रेहान ने क्या आरोप लगाया? रेहान ने आरोप लगाया कि बीकानेर हाउस के प्रबंधन ने उनसे नो आइडिया इज फाइनल नामक प्रदर्शनी से उन तस्वीरों को हटाने के लिए कहा, जिनमें दिल्ली में युवाओं के विरोध-प्रदर्शनों को दिखाया गया था।

उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें तिरंगे वाली दो तस्वीरों को हटाने के लिए कहा गया था। बुधवार को जारी एक बयान में रेहान ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज वाली तस्वीरों को हटाने से इनकार कर दिया और प्रदर्शनी अब सीमित दायरे में ही जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि वह विरोध-प्रदर्शनों की तस्वीरों के पूरे संग्रह को प्रदर्शित करने के लिए कोई दूसरी जगह तलाशेंगे।